Bundesaußenminister Heiko Maas forderte in der Zeitung die Deutschen auf, auch "mal vom Sofa hochzukommen und den Mund aufzumachen". Seine Generation habe Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht erkämpfen müssen. So habe sich in der Gesellschaft Bequemlichkeit breit gemacht, die man überwinden müsse. Wörtlich sagte Maas: "Die Jahre des diskursiven Wachkomas müssen ein Ende haben".

Mit Blick auf die Vorfälle in Chemnitz sagte der SPD-Minister, er werde von seinen Kollegen in Europa "sehr oft" deswegen angesprochen. Wenn auf den Straßen wieder der Hitlergruß gezeigt werde, sei das eine Schande für das gesamte Land. Nun sei die gesamte Gesellschaft gefordert, um den Ruf Deutschlands in der Welt zu retten.



Vor knapp einer Woche war ein 35-jähriger Mann am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz getötet worden. Als Tatverdächtige sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft. Nach der Tat war es zu Wochenbeginn zu Ausschreitungen in der Stadt gekommen, bei denen auch Ausländer angegriffen worden waren und der Hitlergruß gezeigt wurde.



Am Samstag hatte es erneut Kundgebungen in der Stadt gegeben. Die AfD hatte zu einem Protest gegen Migration aufgerufen, andere Organisationen demonstrierten hingegen gegen Fremdenfeindlichkeit. Die Polizei sprach von insgesamt 9.500 Demonstranten. Die Polizei war mit einem Aufgebot von 1.800 Mann vor Ort.