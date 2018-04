Heute können sich Marie und ihre Mutter Heidi wieder an die Hand nehmen. Das war 36 Jahre nicht möglich, weil das Kind in der DDR zwangsadoptiert wurde. (Symbolbild)

DDR Unrecht Mutter sieht totgelaubte Tochter nach 36 Jahren wieder

Auch fast 30 Jahre nach dem Mauerfall ist noch nicht alles vereint. In der Familie zum Beispiel. In der DDR gab es Adoptionen, die möglicherweise erzwungen waren. Am Donnerstag reicht die Interessengemeinschaft "Gestohlene Kinder der DDR" eine Petition in den Bundestag ein. Darin wird gefordert, dass betroffenen Eltern die Suche nach dem eigenen Kind erleichtert werden soll. In Leipzig hat eine Mutter ihr tot geglaubtes Kind wiedergefunden.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL