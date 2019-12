Zwei Voraussetzungen nannte der EuGH in Luxemburg am Donnerstag in einem Grundsatzurteil: In Deutschland müsste es eine Rechtsgrundlage geben und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Im Urteil heißt es, Zwangshaft könne nur verhängt werden, wenn es dafür im deutschen Recht "eine hinreichend zugängliche, präzise und in ihrer Anwendung vorhersehbare Rechtsgrundlage" gebe.