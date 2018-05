Die Wachpolizisten sind die Lückenfüller im Personalplan der sächsischen Landespolizei. Drei Monate Ausbildung – dann werden sie in den Dienst genommen. Drei Monate für Selbstverteidigungs- und Kommunikationskurse, Schießtraining und Recht.

Sachsens Innenminister Roland Wöller hält die Wachpolizei für eine notwendige Unterstützung, auf die man nicht verzichten könne, solange für die Landespolizei neues Personal ausgebildet werde. Da es längst nicht mehr so viele Asylunterkünfte zu bewachen gibt, beobachtet Enrico Stange, innenpolitischer Sprecher der Linken im Sächsischen Landtag, dass die Wachpolizisten nur bedingt benötigt werden: "Es gibt Polizeidirektionen, wo man wohl eher der Auffassung ist, 'wenn irgendwo ein Problem auftritt, dann sagt Bescheid' – und dann schicken wir die richtige Polizei, sodass die Wachpolizei nicht wirklich zum Einsatz kommt. Und es gibt Polizeidirektionen, wo man versucht, immer stärker auf Wachpolizisten zu setzen."

Immer wieder wird diskutiert, wo die Wachpolizei noch helfen könnte. Bei Streifen in Wohngebieten, in denen besonders häufig eingebrochen wird etwa? Das schlug Thomas de Maizière vor, als er noch Bundesinnenminister war. Die Überlegungen des sächsischen Innenministers Wöller gehen jedoch in eine andere Richtung.