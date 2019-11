"Unmenschliche" Bedingungen Zwei medizinische Notfälle im Bundestag

Gleich zwei medizinische Notfälle an einem Tag haben den Bundestag in Aufregung versetzt. Ein CDU-Abgeordneter wurde nach seiner Rede in eine Klinik gebracht. Später brach eine Abgeordnete bei einer Abstimmung zusammen. Die Linken-Abgeordnete Domscheit-Berg sprach von unmenschlichen Bedingungen.