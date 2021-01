Nitratbelastung des Grundwassers Zweifel an Rechtmäßigkeit der neuen Düngeverordnungen

In Deutschland bringen Landwirte jährlich über 200 Milliarden Liter Gülle auf Äcker. Das strapaziert die Umwelt. Umweltschützer fordern seit Jahren, die Düngung einzuschränken. Die EU-Kommission droht mit Vertragsstrafen, weil Deutschland gegen die EU-Nitratrichtlinie verstößt. Im Januar traten daher auf Landes- und Bundesebene neue Düngeverordnungen in Kraft. Und die bringen eine dicke Überraschung: Strenge Dünge-Auflagen gelten nicht in mehr, sondern in weniger Gebieten. Ist das rechtmäßig?