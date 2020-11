Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen fanden am Mittwoch auch in Mitteldeutschland an vielen Orten Aktionen statt, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Zur weltweiten Aktion "Orange Days" wurden Gebäude in orange angestrahlt und Fahnen gehisst. Daran beteiligten sich etwa die Städte Leipzig, Erfurt und Wittenberg, in denen die Rathäuser am Mittwochabend orange leuchten.