Mark David Hollis: 4. Januar 1955 - 25. Februar 2019 Der britische Musiker, Komponist und Sänger wurde vor allem als Kopf der Band "Talk Talk" in den 80er-Jahren mit Hits wie "Such A Shame" und "It's my Life" bekannt. 1998 brachte Hollis noch ein Solo-Album heraus, zog sich dann aber zurück.

Bildrechte: dpa