Die deutschen und europäischen Autobauer haben die geplante Absenkung der CO2-Grenzwerte für Neuwagen innerhalb der EU scharf kritisiert. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erklärte: "Niemand weiß heute, wie die beschlossenen Grenzwerte in der vorgegebenen Zeit erreicht werden können." Nirgends sonst in der Welt gebe es ähnlich scharfe CO2-Ziele. Somit werde die europäische Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb stark belastet. Nun seien Arbeitsplätze in Gefahr.

Bundesregierung uneinig

Die Vorgaben sind auch schärfer, als von der Bundesregierung gefordert. Sie konnte sich gegen EU-Parlament und die anderen Mitgliedstaaten aber nicht durchsetzen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich nach der Entscheidung besorgt um die deutsche Autoindustrie: "Wir waren von Anfang an für realistische Grenzwerte, die man auch erreichen kann", sagte er am Dienstag während eines Besuchs in Paris. Die Grenzwerte seien "sehr ambitioniert".

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) begrüßte hingegen den EU-Kompromiss. Die Autobauer müssten sich zwar anstrengen, aber die Anreize für effizientere Autos und saubere Mobilität stärkten den Auto-Standort Europa. "Die EU-Standards werden dazu führen, dass die Hersteller nicht nur in China, sondern auch bei uns in Elektromobilität und Zukunftsjobs investieren", sagte sie.

EU verweist auf Klimaziele

Die EU-Verhandlungsführerin und österreichische Umweltministerin Elisabeth Köstinger wies die Kritik der Autobranche zurück. Die technische Entwicklung sei sehr weit und es seien noch elf Jahre Zeit, um die neuen CO2-Flottenwerte zu erreichen. An die Adresse der Autobauer sagte sie, wenn die Versprechen der Vergangenheit eingehalten worden wären, hätte man jetzt weniger Diskussionen.

VW-Pläne sind Makulatur

Derweil schätzen die deutschen Autobauer die Folgen ab. Volkswagen erklärte, dass der Kompromiss die bisherigen Pläne des Konzerns über den Haufen werfe. Die verabschiedete Verschärfung würde für VW in Europa zu einem über 40-prozentigen Anteil von E-Fahrzeugen am Gesamtabsatz im Jahr 2030 führen. "Das heißt, unser beschlossenes Umbauprogramm, das für diesen Systemwechsel erforderlich ist, reicht noch nicht aus", teilte Vorstandschef Herbert Diess mit.