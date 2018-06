Die Linke will heute bei ihrem Bundesparteitag in Leipzig einen neuen Bundesvorstand wählen. Die Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger stellen sich zur Wiederwahl. Gegenkandidaten gab es im Vorfeld keine. Kipping hatte vor zwei Jahren 74 Prozent der Stimmen geholt, Riexinger kam auf 78,5 Prozent. Bei einer Generaldebatte sparten die Delegierten in Leipzig am Freitag nicht mit Kritik am Führungspersonal. Linken-Parteichefin Kipping (Mitte) begrüßt Fraktionschefin Wagenknecht. Rechts: Parteichef Riexinger. Bildrechte: dpa

Querelen zwischen Partei- und Fraktionsspitze

Ursache sind die anhaltenden Auseinandersetzungen vor allem mit Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht über Fragen der Flüchtlingspolitik oder über eine von ihr favorisierte linke Sammlungsbewegung. Seit Oktober vorigen Jahres waren die Querelen zwischen Partei- und Fraktionsspitze offen zutage getreten. Kurz zuvor hatte die Linke bei der Bundestagswahl rund 400.000 einstige Wähler an die AfD verloren. Gut ebenso viele Wähler konnte die Linke hingegen von der SPD abwerben.

Wer wird neuer Bundesgeschäftsführer?

Riexinger und Kipping führen die Linkspartei seit 2012 an. Gewählt wird am frühen Nachmittag auch ein neuer Bundesgeschäftsführer. Wunschkandidat der Parteispitze ist der stellvertretende Linken-Chef aus Sachsen-Anhalt, Jörg Schindler. Vorige Woche hatte der Thüringer Linken-Bundestagsabgeordnete und Vorstandsmitglied, Frank Tempel, überraschend eine Kampfkandidatur um den Posten angekündigt. Der bislangkommissarisch eingesetzte Bundesgeschäftsführer Harald Wolf will als Schatzmeister kandidieren.

Leitantrag soll verabschiedet werden