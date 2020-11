Würde die deutsche Bevölkerung nach Schweizer Vorbild in einem Volksentscheid gefragt werden, aus der Nutzung von Pestiziden in der Landwirtschaft auszusteigen, wäre das Ergebnis eindeutig. Dies legt eine Umfrage nahe, die vom "Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft", einem Zusammenschluss von Biolandwirten, Naturkost-Fachhändlern und zivilgesellschaftlichen Organisationen, und dem Umweltinstitut München beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben wurde und dem ARD-Magazin "FAKT" exklusiv vorliegt. Danach sind 77 Prozent der Befragten dafür, dass Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft nicht mehr eingesetzt werden sollten. Nur 16 Prozent möchten, dass diese weiter genutzt werden.