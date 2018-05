So kennen wir Deutschen den Rechtsstaat: Wer falsch parkt, seine Steuern als Normalbürger zu spät zahlt oder als Schwarzfahrer erwischt wird, wird bestraft. Meistens ziemlich schnell.

Doch bei abgelehnten und straffälligen Asylbewerbern lahmt oft der deutsche Amtsschimmel. Der Fall vom Attentäter Anis Amri ist dafür ein gutes Beispiel. Obwohl der digitale Abgleich von Fingerabdrücken auch schon in deutschen Behörden Standard sein sollte, konnte er sich mit mehreren Identitäten durchs Land schlagen und Sozialleistungen kassieren. Auch seine Aktivitäten als Drogendealer nahm die Polizei mit einer gewissen Gelassenheit hin. Kein Einzelfall. Aber hier mit tödlichen Folgen.

Ein Asylbewerber kann jedenfalls leicht den Eindruck bekommen, dass die Grenzen des deutschen Rechtssystems sehr dehnbar sind. In Ellwangen führten rund 150 Flüchtlinge durch ihren gewalttätigen Widerstand gegen eine Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers die Ohnmacht des Rechtsstaats vor. Dabei ging es nicht einmal um eine Rückführung in sein Herkunftsland Togo, sondern nur nach Italien. Also von Rechtsstaat zu Rechtsstaat.