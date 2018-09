Die in Idlib tonangebende Al-Nusra-Front ist nach Einschätzung der UNO und des BND eine islamistische Terrororganisation. Sie kämpft nicht nur gegen Assad, sondern auch gegen andere syrische Oppositionsgruppen. Sie ist für ihre Grausamkeit gegenüber Gefangenen und Zivilbevölkerung bekannt, nutzt Menschen als Schutzschilde. Auch wenn es fast aussichtslos ist, könnte man wenigstens auf diplomatischen Wegen Al-Nusra – wie in anderen Bürgerkriegen – anbieten, die Waffen niederzulegen und die Region Idlib in Richtung Türkei zu verlassen.

Doch wer holt sich schon islamistische Kämpfer ins Land? Ist also die Empörung über das Vorgehen von syrischer und russischer Armee wirklich ehrlich? Oder ist man ganz froh, dass beide die Terroreinheiten bekämpfen und sich der Westen nicht die Hände schmutzig machen muss? Außenminister Maas räumte wenigstens ein, dass es notwenig sei, gegen Terrorgruppen wie Al-Nusra vorzugehen.

Kommt es zu einem Angriff, wird es nicht nur zu vielen zivilen Opfern, sondern auch zu einer neuen Fluchtbewegung kommen. Bis zu drei Millionen Menschen könnten sich Richtung Türkei auf den Weg machen. Da sich das Land bereits in einer Wirtschaftskrise befindet, wird Präsident Erdogan kein Interesse haben, dass diese Menschen in seinem Land bleiben. Europa droht also ein neuer Flüchtlingsstrom, dessen Endstationen nicht Griechenland, die Balkanstaaten oder Italien sein werden. Eine verfahrene Situation.

Westen muss Russland entgegenkommen

Wenn man eine Offensive von Syrien und Russland sowie eine humanitäre Katastrophe mit vielen Opfern unter der Zivilbevölkerung verhindern will, muss der Westen über seinen Schatten springen. Es geht um ein Angebot, vor allem an Moskau. Auch wenn die Türen bei den Treffen von Präsident Putin mit Kanzlerin Merkel oder der Außenminister Lawrow und Maas verschlossen sind, so dringt doch nach außen, dass Russland Hilfe - sprich Geld - für den Wiederaufbau Syriens haben möchte. Dabei geht es um Milliarden von Euro.

MDR-AKTUELL-Hauptstadtkorrespondent Tim Herden Bildrechte: MDR Dem sollte sich der Westen nicht verschließen, denn "nur im Dialog mit Russland wird man im Syrienkonflikt zu einer Lösung kommen", verkündete Maas am Freitag.



Die Gegenleistung könnte ein Waffenstillstand für Idlib sein, der eine Versorgung der Bevölkerung erlaubt, aber zugleich einen militärischen Nachschub für Al-Nusra unterbindet.

Wiederaufbau hilft auch Europa

Ein Wiederaufbau der zerstörten Städte in Syrien liegt auch im Interesse Deutschlands, denn das ermöglicht eine Rückkehr der Flüchtlinge und könnte so auch die innenpolitische Situation in Deutschland entspannen. Natürlich braucht es für die Rückkehrer Garantien, dass ihnen keine Repressalien durch das syrische Regime drohen. Dafür gäbe es die Blauhelme der UNO. Aber um das zu erreichen, müsste man von der Forderung abrücken, Hilfe gäbe es nur nach einem Abgang von Assad. Darauf wird sich Russland jetzt nicht einlassen.