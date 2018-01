Provokation gehört zur DNA der CSU – ganz besonders zu Beginn des Jahres, wenn sich die Christsozialen in Klausur begeben. Wildbad Kreuth heißt heute Kloster Seeon, aber eines ist geblieben: Provokante Papiere werden verabschiedet, die für ein paar Tage die nachrichtenarme Zeit zum Jahresbeginn bestimmen: Obergrenze, Deutschpflicht am Küchentisch, 'Wer betrügt fliegt' sind die markigen Forderungen der vergangenen Jahre.

Bisher unbekannte Provokationsstufe

Kommentator Martin Mair, ARD-Hauptstadtstudio. Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio/Jens Müller Doch in diesem Jahr erreicht die Neujahrsklausur der Landesgruppe eine bislang unbekannte Provokationsstufe. Erstens adelt die CSU den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit einer Einladung. Also ausgerechnet den Mann, der eine europäische Flüchtlingsfrage ablehnt und der Kanzlerin erklärt, der Zustrom von Menschen auf der Flucht sei ein rein deutsches Problem.



Hier kommt also ein Mann ins bayerische Idyll, den mit deutschen Grundwerten wenig verbindet. Die Einladung brüskiert gleichzeitig Angela Merkel und führt den mühsam ausgehandelten Burgfrieden zwischen den Unionsschwestern in der Asylpolitik ad absurdum.

Dobrindt als Konterrevolutionär

Alexander Dobrindt (Archivbild) - Sehsucht nach einem Deutschland der 1950er Jahre. Bildrechte: IMAGO Zweitens versucht sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als Gast-Kommentator in der Tageszeitung "Die Welt." Der frühere Verkehrsminister will nach der wie er sagt - linken Revolution der Eliten eine konservative Revolution der Bürger. Durch links-grüne Ideologien sei Freiheit schleichend verloren gegangen, glaubt er.



In einem merkwürdigen Geschichtsverständnis setzt er die 68er mit Menschen gleich, die er heute im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ansiedelt. Seine Thesen triefen vor einer Sehnsucht nach Heimat, Ordnung und der klassischen Familie - Dobrindt sehnt sich offenkundig in ein Deutschland der 1950er Jahre zurück. Und durch den Text wabert die Haltung, nur er und seinesgleichen wüssten, was die Menschen in Deutschland eigentlich wollen. Dobrindt bläst zum bürgerlichen Klassenkampf.

Flucht nach vorn und die AfD im Nacken

All das passiert nun ausgerechnet in einer Zeit, in der die CSU bald mit der SPD am Sondierungstisch sitzen wird. Und die Christsozialen werden nicht müde zu betonen, wie gern sie eine große Koalition hätten. Ausgerechnet jetzt die möglichen Partner zu brüskieren ist reichlich ungeschickt und könnte der CSU noch auf die Füße fallen.

Und es zeigt, wie ratlos die CSU derzeit ist: Im anstehenden Landtagswahlkampf sitzt ihr die AfD im Nacken - mag sein, dass da die Thesen Dobrindts und Orbáns Einladung gut ankommen. Problem ist nur: die Christsozialen wollen weiterhin in Berlin mitregieren und hier schießen sie sich bei ihren Koalitionspartnern mit überlautem Gepolter ins Abseits.

Die CSU ist verunsichert