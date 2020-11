Zehntausende demonstrieren weitgehend friedlich, doch dann kommt es zum Einsatz von Wasserwerfern, die gezielt Menschen mit ihrem Strahl in Visier nehmen. Polizeibeamte setzen auch Pfefferspray ein. Am Ende bleibt ein Bild haften. Ein Mann mit blutenden Augen, rechts und links gestützt von zwei Männern. Das Bild stammt nicht aus Leipzig vom Wochenende, sondern aus Stuttgart vom 30. September 2010. Damals eskalierte der Polizeieinsatz gegen die Gegner des Bahnprojektes Stuttgart 21. Der öffentliche Aufschrei war groß. Untersuchungsausschüsse im Landtag von Baden-Württemberg tagten monatelang und suchten nach Schuldigen.

Vielleicht tut allen die Erinnerung an die Ereignisse von Stuttgart 2010 gut, die sich jetzt laut über die Demonstration am Samstag in Leipzig und das Handeln der Polizei echauffieren. Denn ein solcher Einsatz mit ähnlich erschreckenden Bildern wäre wohl die einzige Alternative für die Polizei gewesen, um die Demonstration mit mindestens 20.000 Teilnehmern in Leipzig aufzulösen. Was würde dann heute die öffentliche Debatte und die Schlagzeilen in Deutschland bestimmen? Ein Aufschrei über Polizeigewalt!