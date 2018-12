Migranten bei einem Integrationskurs. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Noch immer glaubt offenbar Angela Merkel, allein mit Geld würde man die Integration schaffen. Aber man braucht Sozialarbeiter und Lehrer, mehr Polizisten, mehr Richter, kürzere Verfahren und mehr Konsequenz bei Straftätern und Integrationsverweigerern. An all dem mangelt es. So entstehen eigenständige Communities der Flüchtlinge nach Herkunftsland und wächst die Ablehnung beim Bürger.



Die Zweifel an der Migrationspolitik fressen sich in der Gesellschaft immer mehr auch in Schichten, die der Grenzöffnung positiv gegenüber standen. Nur tun es die einen laut und die anderen hinter vorgehaltener Hand oder an der Wahlurne. Wenn man wieder mehr Toleranz erreichen will, müssen die Zugewanderten Gesetze und Rechtsstaat akzeptieren – und wenn nicht, mit Sanktionen belegt werden.