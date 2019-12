Folgenschweres Unwetter Europawahl 2019

Doch dann brach der Sturm los. Die sogenannten Volksparteien Union und SPD sanken unter die bisherigen roten Linien. CDU/CSU schrumpften auf 28,9 Prozent. Den Sozialdemokraten stand das Wasser Unterlippe Oberkante mit nur noch 15,8 Prozent. Retten konnten sich die Grünen auf bisher ungeahnte bundesweite Höhen mit 20,5 Prozent. Die AfD hält mit 11 Prozent den Kopf oben, während Linke und FDP bei 5,5 beziehungsweise 5,4 Prozent nur knapp dem Untergang entgehen.

Tief für Union und SPD, Hoch für die Grünen, AfD stabil

Vor der Europawahl hatten die politischen Meteorologen der Parteien erklärt, das Ergebnis hätte keine Auswirkungen auf die Innenpolitik in Deutschland. Doch dann sahen sie erstaunt auf das Trümmerfeld, das der Wähler hinterlassen hatte.

Andrea Nahles war das erste Opfer des politischen Erdrutsches der Sozialdemokraten und die Genossen versuchen bis heute, sich dem Sog in die Tiefe ohne Erfolg zu entziehen. Nach sechs Monaten versucht man nun mit dem neuen, überraschenden Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Boden unter die Füße zu bekommen.

Auch in der Union herrscht Land unter. Merkels Nachfolgerin als CDU-Parteivorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer, griff im Ringen ums politische Überleben nach der Katastrophe nach dem Strohhalm des Zweitjobs als Verteidigungsministerin. Nur mit Mühe kann sie sich aber nach weiteren Stimmenverlusten in Sachsen, Brandenburg und Thüringen über Wasser halten und muss sich immer wieder Friedrich Merz erwehren, der sie gern in die Tiefe ziehen möchte.

Durchwachsene Aussichten, aber GroKo hält durch

So gehen wir ins Politikjahr 2020. Die Aussichten sind durchwachsen. Anders als im Vorjahr 2019 und im Folgejahr 2021 drohen theoretisch kaum neue Sturmfluten durch viele Landtagswahlen.

Nur in Hamburg wird im Februar 2020 gewählt. Die neue SPD-Führung blickt allerdings angstvoll auf das politische Barometer der Hansestadt. Hier droht ein weiterer sozialdemokratischer Ministerpräsident, hinweggespült zu werden. Das könnte die Lust der SPD steigern, vom Dampfer der Großen Koalition über Bord zu springen. Oder sie sucht ihr Heil in andauernder Meuterei gegen Merkel und die Union mit neuen Forderungen nach einem Kurswechsel wie einem höheren Mindestlohn und mehr Investitionen in Milliardenhöhe. Dafür könnte auch die Flagge der schwarzen Null gestrichen werden, selbst wenn man dafür den eigenen Mann, Finanzminister Olaf Scholz, auf einer einsamen Insel aussetzen muss.

Gegen einen Schiffbruch der Großen Koalition spricht allerdings die schwierige Passage durch die EU-Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020. Unter deutscher Flagge muss entschieden werden, wie nach dem Ausstieg der Briten die knapper werdenden Gelder aus Brüssel verteilt werden, an strukturschwache Regionen und an die Bauern.

Zeit für Kurskorrekturen nach rechts und links?

Die Union wird weiter streiten, mit wem sie für die Bundestagswahlen 2021 die besten Überlebenschancen als KanzlerInnen-Partei hat. Die bisherige Steuerfrau Merkel schaukelt in der Hängematte der Außenpolitik und interessiert sich nicht mehr viel für die Untiefen der Innenpolitik. Während AKK und Merz um ihren Platz auf der Brücke streiten, halten sich CSU-Chef Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bereit, im Notfall das Steuer zu übernehmen.

Auf der anderen Seite basteln im Bund SPD, Grüne und Linke an einem gemeinsamen Traumschiff unter grün-rot-roter Flagge. Die Chancen für einen Stapellauf nach der nächsten Bundestagswahl sind nicht völlig aussichtslos, wenn die Grünen auf der Höhe der jetzigen Prognosen bleiben und SPD sowie Linke wieder mehr Stabilität gewinnen.

Aufziehendes Sturmtief Rezession