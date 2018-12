Jahresrückblick 2018 - Das Ende der Gewissheiten

Montag, 29. Oktober 2018, kurz nach zehn Uhr. Rot unterlegte Eilmeldungen jagen über den Bildschirm: Angela Merkel tritt nicht wieder als CDU-Vorsitzende an. Drei Stunden später geht es weiter: Merkel wird nicht wieder als Kanzlerkandidatin für ihre Partei antreten, sich auch nicht wieder um ein Bundestagsmandat bewerben und auch kein anderes politisches Amt anstreben.



Der Abschied von Angela Merkel nach 28 Jahren in verschiedenen politischen Ämtern, angefangen von der stellvertretenden Regierungssprecherin in der letzten DDR-Regierung, über Kohls Mädchen und Ministerin in seinem Kabinett bis zur CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin, hat begonnen. Wie lange er dauert, ist noch nicht absehbar.

Die Nachrufe ließen nicht lange auf sich warten. Vergessen die Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik, am Aussitzen von Konflikten, an den ewigen Kompromissen. Jetzt ist noch einmal Zeit für die Lobpreisungen der ewigen Kanzlerin, wenn dabei auch übersehen wird, dass sie in ihrer Kanzlerschaft keine große Reform angeschoben hat, sondern egal ob bei Rente, Kohleausstieg, Künstlicher Intelligenz oder gleichwertigen Lebensverhältnissen Kommissionen die politische Strategiebildung überlässt, statt selbst Führungsstärke zu zeigen.

Abschied nicht ganz überraschend

Merkels halber Abschied von der Macht kam nicht ganz überraschend. Zuvor gab es bei den beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen schwere Verluste für CSU und CDU. Zugleich schwand ihre Macht. Erst scheiterte die Koalitionsbildung mit FDP und Grünen. Die Wiederauflage einer neuen Großen Koalition war nur mit erheblichen Zugeständnissen an die SPD zu erreichen.

Der CDU-Vorsitz ist im Sinne Merkels gesichert: Annegret Kramp-Karrenbauer könnte auch Kanzlerin ... Bildrechte: dpa Anfang des Sommers drohte die Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU am Asylstreit zu zerbrechen. Kaum aus dem Urlaub zurück, mangelte es Merkel in der Maaßen-Affäre nach den Ereignissen von Chemnitz an Durchsetzungskraft gegenüber Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Nun ist ihre Wunschkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Parteivorsitzende und wäre sicher auch für die Sozialdemokraten als Kanzlerin akzeptabel. Warum also sollte Angela Merkel nicht reinen Tisch machen und einfach loslassen.

Vierzig Prozent für CDU/CSU und SPD sind schon lange Geschichte. Doch 2018 durchbrachen beide Parteien rote Haltelinien. Die SPD liegt bei 14 bis 15 Prozent in den Umfragen, die Union erholt sich langsam aus einem Tief von 26 bis 28 Prozent. So kann man wohl beide kaum noch Volkspartei nennen. Dafür erfreuen sich Grüne und AfD aufsteigender Tendenz. Sind das die neuen Volksparteien? Die Grünen haben ihre Klientel im bürgerlichen Spektrum. Die AfD bedient vor allem den Protest, aber durchaus mit einer breiten Spannbreite durch die Schichten der Bevölkerung. FDP und Linke dümpeln um die zehn Prozent vor sich hin – meist darunter.

Bildrechte: MDR

Der Verlust der Bindungskraft der großen Parteien kommt nicht überraschend. Viele Bürger trauen weder Union und noch weniger der SPD Lösungskompetenz für die aktuellen Probleme des Landes zu. Dabei geht es nicht allein um das immer wieder dominierende Thema von Migration und Integration. Es geht um die Angst vor Altersarmut, steigende Wohnungsnot in Ballungsgebieten und Großstädten, schlechte Ausstattung der Schulen, um die Dieselkrise und bröckelnde Infrastruktur.

Früher stritten Union und SPD um die beste politische Lösung und jede für sich war erkennbar. Durch die Großen Koalitionen seit 2005 überwiegen das Ringen um den kleinsten gemeinsamen Nenner, permanente Rücksichtnahme auf den Regierungspartner. Politische Profile der Parteien werden verwischt. Bei den Bürgern bleibt das Gefühl, dass sich nichts ändert und sie verabschieden sich deshalb von Union und SPD.

Der Boom geht langsam zu Ende. Die Konjunkturprognosen für 2019 sehen ein Absinken des Wachstums. Nur noch 1,2 Prozent werden erwartet. Noch wird diese Entwicklung durch eine große Nachfrage nach Arbeitskräften und abnehmender Arbeitslosigkeit überlagert. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung (IAB) schätzt einen Rekordstand an 1,24 Millionen offenen Stellen, davon 290.000 sogar in Ostdeutschland.

Zu viel Export, zu wenig Innovationen: auch der Wirtschaftsboom ist vorbei. Bildrechte: dpa Das Geschäftsmodell des Exportweltmeisters hat einen Knacks bekommen. Statt immer nur mit dem Finger auf die protektionistische Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu zeigen, muss man eingestehen, dass es auf Dauer nicht gut gehen kann, immer mehr zu exportieren als zu importieren.



Die Binnenkonjunktur durch höhere Löhne zu stärken, hilft nur zum Teil weiter. Die meisten Menschen werden keine Investitionsgüter, wie Maschinen, für zu Hause kaufen. Hinzu kommen hausgemachte Stockfehler der deutschen Wirtschaft. So hat die Automobilindustrie viel zu lange auf Verbrennungsmotoren vertraut. Nicht nur die Diesel-Affäre und die Fahrverbote bringen sie in Not. In vielen europäischen Ländern und gerade auf dem großen Absatzmarkt China ist der Zug der Elektromobilität längst abgefahren.

Zudem kommen die Unwägbarkeiten des Brexit 2019 hinzu. Keiner kann wirklich die Folgen absehen. Immerhin ist Großbritannien die zweitgrößte Wirtschaftsmacht des Kontinents. Hier hoffte die Regierung zu lange, dass die Briten ihr Votum revidieren. Doch als Ursprungsland der modernen bürgerlichen Demokratie wischt man in Großbritannien das Ergebnis des Volksentscheids nicht einfach vom Tisch.

Außerdem geht in Deutschland alles zu langsam und dann mit kleinem Karo. Wenn die Forschungsministerin einer führenden Industrienation beim Ausbau des Mobilfunkstandards 5G gleich die Ansprüche auf Durchschnitt senkt, weil er "nicht an jeder Milchkanne" verfügbar sein müsse und der Wirtschaftsminister das auch noch deckt, ist man wirtschaftlich im Mittelmaß angekommen.