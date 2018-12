Frühling - "Rule, Britannia! Britannia rule the waves; Britons never will be slaves."

"Herrsche, Britannia! Britannia beherrsche die Wellen; Briten werden niemals Sklaven sein." Damit singen sich seit Jahrhunderten die Briten Mut zu. Auch 2019 werden sie das tun, umso näher der 29. März rückt, der Tag des Brexits. Und wahrscheinlich auch danach. Mitte Januar werden wir wissen, ob das Vereinigte Königreich die Europäische Union "gesteuert" oder "ungesteuert" verlässt, ob dann noch Theresa May die Geschicke auf der Insel steuert oder durch Neuwahlen eine neue Regierung mit den Folgen des Ausstiegs klar kommen muss. Auch für das Rest-Europa wird der Brexit nicht ohne Folgen bleiben. Nicht nur Lieferketten Richtung Großbritannien könnten unterbrochen werden, umgekehrt auch viele Finanzbeziehungen mit Konsequenzen für Banken und Versicherungen. Die Auswirkungen dieses politischen Experiments sind nicht absehbar.

Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Der Brexit sollte gerade deshalb eine Lektion für die Regierenden in den EU-Ländern sein. Bei vielen EU-Bürgern wachsen die Vorbehalte gegenüber Brüssel. So war es auch bei den Briten. Ob nun zu Recht oder Unrecht, fühlten sich viele dort von der EU gegängelt und zum Beispiel durch die Freizügigkeit für Arbeitnehmer überfordert. Das ist längst kein Einzelfall mehr. In Osteuropa hadert man mit der Migrationspolitik, im Süden mit den Spardiktaten, in Deutschland mit den offenen Grenzen und ihren Konsequenzen, obwohl Jahrzehnte eine fast unüberwindliche und oft tödliche Trennlinie quer durchs Land verlief. Aber man kann Europa nicht von oben verordnen, selbst in guter Absicht nicht. Europa wird es nur geben, wenn man die Europäer mitnimmt. Wie es darum steht, werden wir am Ende des Frühlings erfahren.

Sommer - "Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, Dein Heiligtum."

Damit sind wir bei der Europa-Wahl, Ende Mai. Die Folgen des Wahlergebnisses werden wir erst im frühen Sommer spüren. Wir werden erfahren, ob Europa für die Bürger in den EU-Staaten wirklich das Elysium ist, die Insel der Seligen, wie sie die Europahymne besingt.

Auch an der deutschen Politik wird der Urnengang möglicherweise nicht spurlos vorbeigehen. Es wird ein Zwischenzeugnis für die Große Koalition sein. Fällt es schlecht aus, könnte der Rückzug von Angela Merkel als Kanzlerin aus der aktiven Politik noch näher rücken, wenn nicht sogar erfolgen. Ein Debakel für die SPD könnte auch ihre Fliehkräfte aus der Regierung stärken. Aber vielleicht hält eine Kabinettsumbildung den Laden zusammen. Merkel übergibt an Kramp-Karrenbauer, aber zwei Saarländer im Bundeskabinett sind in der politischen Symmetrie zu viel des Guten für das kleine Land im Südwesten. Der Saarländer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier strebt eh nach Brüssel als Kommissar. Dafür könnte Friedrich Merz auf seinen Posten nachrücken. Interesse an einem Ministerjob hat er kurz vor Weihnachten bekundet. Damit würde die neue CDU-Vorsitzende die laufende Zerreißprobe in ihrer Partei nach dem knappen Ergebnis auf dem Parteitag beenden. Die SPD hätte mit einer Kanzlerin Kramp-Karrenbauer kaum Probleme und zugleich die Chance, sich gegenüber einem wirtschaftsliberalen Merz im Kabinett als soziales Gegengewicht zu profilieren. Dringend nötig für die SPD mit Blick auf den Herbst.

Herbst - "Wenn man Wahlen gewinnen will, braucht man eine Partei, die sagt, wo es langgeht."

Das hat Gerhard Schröder gesagt. Er sagte immer, wo es langgeht. Bei seiner Partei weiß man es seit seinem Abgang vor mittlerweile 13 Jahren nicht mehr. Die SPD befindet sich seitdem auf einem Selbstfindungstrip. Nur wird er nun existentiell. Bei den Wahlen im Herbst in Ostdeutschland droht der Partei ein weiterer Absturz, so sehr sich auch ihre Spitzenkandidaten in Sachsen, Brandenburg und Thüringen bemühen. Noch ist die Partei in allen drei Ländern in der Regierung, aber ist sie nach der Wahl in Sachsen und Thüringen noch im Parlament?

Anders die AfD. Sie könnte bei ihrem Marsch durch die Parlamente ihr Ziel, an die Macht zu kommen, dort erreichen, wo vor fünf Jahren ihr Aufstieg begann. Bei den Wahlen in den drei Ländern 2014 gelang ihr erstmals der Einzug in die Landesparlamente. Nun könnte die AfD in allen drei Ländern durchaus stärkste Partei werden. Sie kanalisiert den Frust der Bürger nicht nur über die Flüchtlings- und Migrationspolitik, sondern auch über fehlende soziale Gerechtigkeit, marode Infrastruktur, abgehängte Regionen, mangelnde Anerkennung der Lebensleistung der Ostdeutschen. Dagegen kämpfen die drei Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, Bodo Ramelow und Dietmar Woidke an, versuchen in der Rolle des Landesvaters die Stimmung zu drehen. Doch sie können vielleicht nicht verhindern, dass es keine Chance gibt, nach dem Urnengang Regierungen gegen die AfD zu bilden.

Manche hoffen, dass die Grünen das kompensieren, was CDU und SPD verlieren. Das könnte trügerisch sein, denn im Osten waren die Grünen immer schwach. Die Linke bangt um ihre einstigen Hochburgen, weil sie ihre Funktion als Anwalt der Ostdeutschen an die AfD verloren hat. Die FDP wird um den Einzug in die Parlamente kämpfen müssen. Vielleicht erleben wir dann Vier-Parteien-Koalitionen in Sachsen und Thüringen. Wenn es jetzt auch alle bestreiten, wäre alternativ eine Verbindung von CDU und Linkspartei möglicherweise dann kein Tabu mehr.

Winter - "... das ist ein zu weites Feld."

Mit diesem Satz endet Fontanes Roman "Effi Briest". Vor 200 Jahren, am 30. Dezember 1819, wurde der Romancier geboren und diese sechs Worte sind zu einem geflügelten Wort in der Politik geworden. Spätherbst und früher Winter 2019 sind Zeit für Parteitage. Die SPD wird Bilanz ziehen nach der Hälfte der Legislatur, sollte sie noch in der Regierung sein. Die Chancen, dass sie über diesen Parteitag hinaus dabei bleibt, stehen nicht so gut, besonders, wenn die Wahlen übers Jahr keine Erfolge brachten. Neustart dann auch mit einem neuen Vorsitzenden. Wird es der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil oder gibt es ein Comeback von Sigmar Gabriel?

Auch die Grünen treffen sich gern Ende November, Anfang Dezember. Sollte die SPD aus der Koalition ausscheiden, könnten sie dort über einen Einstieg in eine Regierung entscheiden. Ein neuer Anlauf für ein schwarz-gelb-grünes, sogenanntes Jamaika-Bündnis ist nicht ausgeschlossen. Hätte er Erfolg, würde eine neue Regierung zwei Jahre Zeit haben, sich gegenüber dem Wähler zu beweisen. Zudem sind die Hürden für Neuwahlen hoch und daran hat keine Partei Interesse.