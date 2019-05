Liest man die 43 Seiten des Eckpunkte-Papiers "für ein Strukturstärkungsgesetz", sieht man mehr als eine Aufzählung von Ideen und Einzelmaßnahmen: Verkehrsprojekte, Forschung, Innovation, Bildung - vieles von dem, was es braucht, um eine Region weiter und neu zu entwickeln. Die bekannten 40 Milliarden Euro machen deutlich: Hier handelt es sich um etwas, das man Marshallplan nennen kann. Zum Schutz des Klimas und Vorteil des Ostens. Auch wenn historische Vergleiche meist hinken, liest man das Bemühen um einen großen Wurf, den Versuch, Chancen für die Zukunft anschaulich zu beschreiben.

Dazu passt Peter Altmaiers Hinweis beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, die Wiedervereinigung sei erst abgeschlossen, wenn in Ostdeutschland genauso viel Wertschöpfung entstehe wie in Westdeutschland.

Der Faktor Zeit ist die mitentscheidende Größe. Und die ist knapp. Es braucht die Planungsbeschleunigung, damit sich Bauzeiten, die sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt haben, wieder verkürzen. Es braucht Zeit, um die EU-Förderrichtlinien so anzupassen, dass die Bundesländer schnell auch höhere Zuschüsse gewähren können. Und es braucht Zeit, bevor man den Menschen in den Kohleregionen Vorzeigbares liefern kann. Das ist eine politische Herausforderung, für die man keinen Plan aus dem Ärmel ziehen kann.