Die Bilder kommen einem seltsam bekannt vor. So, als ob versehentlich ein altes Videoband abgefahren worden wäre, eines aus besseren Tagen für die CDU. Aus Berlin erreichten uns am Montag Bilder einer gefeierten, selbstzufriedenen Kanzlerin und Parteichefin. Stehende Ovationen für Angela Merkel. Minutenlanger, donnernder Applaus. So, wie man es gewohnt ist.