Gesundheitspolitisch können wir nur hoffen, dass es unseren Kliniken gelingt, den erwarteten Ansturm an Patienten zu bewältigen. Dass das Krankenhauspersonal durchhält, Ersatz und zusätzliche Kräfte rekrutiert und Medikamente und Beatmungstechnik herbeigeschafft werden können. Die sogenannten italienischen Verhältnisse unbedingt verhindert werden können.



Noch nie stand die Gesundheit unserer Bevölkerung so zur Disposition, war sie in Friedenszeiten so entscheidend für das Wohlergehen unserer Volkswirtschaft. Wer hätte noch vor wenigen Wochen geglaubt, dass der größte Autokonzern der Welt, der mobile Nucleus der deutschen Industrie, die Produktion im eigenen Land einstellt. Dass Handel, Gewerbe und Dienstleistung fast völlig zum Erliegen kommen. Deutschland im Stillstand.