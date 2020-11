Nun kann die AfD den Spieß wieder umdrehen und sich als Opfer inszenieren. Zudem sollte auch Maier wissen, wie hoch die Hürden für ein Parteiverbot liegen. Zweimal haben sich die Länder vor dem Verfassungsgericht mit einem Verbotsantrag gegen die NPD eine blutige Nase geholt – trotz vieler Beweise für ihre Verfassungsfeindlichkeit. Und so würde es auch bei der AfD laufen. Denn offiziell stellt die Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht in Frage, sondern balanciert immer geschickt auf dem Seil zwischen demokratisch vertretbaren und extremistischen Positionen.

Unbestritten ist eine Radikalisierung der AfD zu beobachten. Zwar hat die Parteispitze versucht, sich mit dem Ausschluss von Andreas Kalbitz , dem ehemaligen Brandenburger AfD-Chef, nach außen von Rechtsaußen abzugrenzen, aber im Innern wächst die Macht des angeblich aufgelösten Flügels. Bis zu den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen im nächsten Jahr wird sich die Parteispitze auch nicht dagegen wehren, denn sie braucht die rechten Aktivisten in der Partei für die Mobilisierung der Wählerschaft.

Zugleich tritt aber die Partei in Umfragen auf der Stelle. Auch der Versuch, als politischer Trittbrettfahrer auf den Zug der Corona-Proteste aufzuspringen, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Das andere Lieblingsthema der Partei – die Flüchtlingskrise – hat gerade keine Konjunktur, weil die Bundesregierung die Grenzen weitgehend dicht hält.

Der AfD könnte nur in die Hände spielen, wenn es durch die Pandemie zu einer akuten Wirtschaftskrise mit einer massiv steigenden Arbeitslosigkeit kommen würde. Im industriellen Bereich ist das nicht absehbar, aber durchaus möglich für Einzelhandel, Gast- und Beherbergungsgewerbe sowie die Kulturszene. Auch das sind wichtige Wirtschaftszweige , wo die Pandemie durchaus Existenzen im großen Maßstab vernichten kann. Dagegen muss die Regierung weiter mit finanziellen Hilfen angehen, um das zu verhindern.

Nur mit einer klugen Politik und überzeugenden Argumenten sollten die Auseinandersetzungen mit der AfD geführt werden. Dazu gehört auch – nicht nur jetzt in der Corona-Pandemie, sondern auch sonst –, bestehende Defizite in den Bereichen soziale und innere Sicherheit sowie bei der Teilhabe der Bevölkerung wahrzunehmen und zu bekämpfen.

Ein Verbotsversuch würde dagegen Wasser auf die Mühlen der AfD und ihrer rechtsextremen außerparlamentarischen Begleiter sein. Gerade in den ostdeutschen Hochburgen der AfD könnte das im Gegenteil verheerende Folgen haben und der Partei noch Wähler zutreiben. Es könnte den durchaus wackligen Glauben an das Funktionieren der Demokratie erschüttern. Gerade in seinem politischen Heimatland Thüringen sollte das Innenminister Georg Maier bewusst sein.