Dazu kommt das Auftreten der AfD-Abgeordneten im Parlamentssaal als wildgewordene Wutbürger. Viele von ihnen waren noch bis vor wenigen Jahren in anderen Parteien, Landesregierungen, kommunalen Verwaltungen, an Gerichten tätig und haben auch die Läufe in diesem Land in diesen Funktionen bestimmt. Nun scheinen sie ihre bürgerliche Vergangenheit vergessen machen zu wollen. Ein Hintergedanke ist sicher auch dabei: Radikales Auftreten sichert einen Listenplatz für die Bundestagswahl. Dabei ist gerade der Aufstieg der AfD auch der Ausdruck für die Lebendigkeit dieser Demokratie.

Alexander Gauland sprach in seiner Rede zum Gesetz von den tiefen Rissen in der Gesellschaft. Durch Begriffe wie Diktatur oder Ermächtigungsgesetz werden diese Risse tiefer. Es war aber immer die Kraft der Deutschen, auch noch 2008 in der Finanzkrise, zusammen zu stehen. Das hat Gauland bei der ersten Sitzung des Bundestages zur Corona-Krise am 25. März noch selbst so gesagt und gefordert, auch wenn er das nicht mehr wahrhaben will: "Zusammenstehen ist jetzt erste Bürgerpflicht." Daran sollte er sich erinnern.