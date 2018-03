Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR Aktuell Bildrechte: Steffen Jaenicke

Der Regierungsbildungsprozess in Deutschland war ein einmaliges politisches Trauerspiel. Unverständlich eigentlich. Die Steuerquellen sprudeln. Der politische Gestaltungsspielraum war selten so groß wie jetzt. Also müsste das Regieren eher Lust als Last sein.



Zunächst bei der FDP und dann auch der SPD gibt es aber offenbar eine wahre Panik vorm Regieren. Darüber sollte auch die überraschend große Zustimmung der SPD-Basis mit 66 Prozent für die Große Koalition nicht hinwegtäuschen. Und auch die Union zeigte in den Sondierungen zu Jamaika und in den Verhandlungen zur Großen Koalition wenig Lust, die Chance zu einer Modernisierung des Landes zu nutzen. Dabei wird es immer offensichtlicher: Sieben Jahrzehnte nach Gründung der Bundesrepublik und fast drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung haben sich Strukturen des Landes abgenutzt. Stattdessen wird Bestandsschutz betrieben.