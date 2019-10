Kommentar Ramelow sollte es mit der CDU versuchen

Der Wähler war wieder einmal ein unberechenbares Wesen. Er hat die Parteien mit seinem Votum in Thüringen vor eine schwere Denkaufgabe gestellt. Wie soll aus diesem Ergebnis eine vernünftige Regierung entstehen?

Ohne ideologische Vorbehalte wäre es zwar nicht einfach, aber möglich: Bodo Ramelow und Mike Mohring müssen sich zusammenraufen und ein – wenn auch ungewöhnliches – Bündnis bilden aus Linkspartei und CDU. Zusammen wandern gehen sie ja schon. Ihre Ziele für Thüringen sind nicht weit voneinander entfernt. Also kann es doch einfach nur heißen, erst das Land, dann die Partei.

Ramelow und Mohring müssen aufeinander zugehen

Für Ramelow ist dieser Schritt sicher einfacher als für Mohring. Er kann aus einer Position der Stärke verhandeln, wenn auch ohne alternative Mehrheit zu diesem rot-schwarzem Bündnis. Viele Wähler nehmen ihn nicht als Linken wahr, sondern als Mann der Mitte mit einem linken Parteibuch. Mohring müsste schon über seinen Schatten springen.

Schafft er das nicht, muss er fürchten, dass es andere in seiner Partei tun und einfach über ihn hinweggehen. Immerhin hat er das schlechteste Ergebnis für die CDU seit 1990 in Thüringen eingefahren. Wahrscheinlich hat er deshalb dann am späteren Wahlabend die Tür zur Linken wieder leicht geöffnet, die er zunächst kurz nach Schließung der Wahllokale völlig zugeschlagen hatte. Neuwahlen können keine Alternative sein. Sie würden nur weiter die AfD stärken.

Grüne bekommen Quittung für radikale Klimapolitik

Vor allem die kleinen Parteien SPD, Grüne und FDP würden aufatmen. Sie bekämen die Chance, sich in der Opposition zu stabilisieren. Besonders für die Grünen ist das Ergebnis eine unerwartete Schlappe. Sicher haben sie an Ramelow Stimmen abgegeben, aber vielleicht auch, weil sie sich vor der Wahl nicht mehr klar zu Rot-Rot-Grün bekannten.

Aber es könnte auch ein erstes Anzeichen für das Ende des Höhenflugs der Grünen im Bund sein. Ihr berechtigtes Anliegen Klimaschutz betrachten sie zu sehr durch die Brille der Menschen in Metropolen, die über einen gut ausgebauten Nahverkehr verfügen. Sie wollen zu sehr Pendler und Menschen in den ländlichen Räumen belasten, für die es wie in weiten Teilen Thüringens zum Auto keine Alternative gibt.

Mehr Einfluss für "Flügel" in der AfD

Interessant wird werden, was Björn Höcke mit dem Wahlergebnis der AfD anfängt. Im Land nützt es ihm kaum, aber in der Bundespartei ist seine Position gestärkt. Zusammen mit den Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg ist es seinem "Flügel" dreimal gelungen, zweitstärkste Partei zu werden. Eine Machtdemonstration gegenüber den verbliebenen Wirtschaftsliberalen um den Parteichef Jörg Meuthen.

Wahrscheinlich wird Höcke aber beim anstehenden Parteitag nicht für den Vorsitz kandidieren, sondern nur Gewährsleute in der Parteispitze unterbringen und so den zukünftigen Kurs der AfD bestimmen. Er ist klug genug zu wissen, dass seine Person der AfD Partei nicht nur nützt, trotz des Erfolgs. Als Strippenzieher hinter den Kulissen kann er viel besser seine Ziele verfolgen.

Vertrauen in den Rechtsstaat muss gestärkt werden

Auf alle Fälle reicht der wiederholte Warnruf der Vertreter der anderen Parteien als Reaktion auf das Erstarken der AfD nicht aus. Die Daten zeigen, dass sich die Partei nicht nur bei den Themen Zuwanderung und Innere Sicherheit beim Wähler Kompetenz erarbeitet hat, sondern in Thüringen auch bei sozialer Sicherheit und Bildung. Die Auseinandersetzung mit der AfD sollte also auf der Sachebene stattfinden. Dazu muss eine neue Regierung die Defizite in den genannten Politikfeldern bekämpfen. Vor allem geht es darum, das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat wieder zu stärken, nicht nur durch mehr Polizei, sondern auch durch den Vollzug von Gesetzen gegenüber Straftätern oder abgelehnten Asylbewerbern.