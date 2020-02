Kommentar Das tragische Scheitern von AKK

Annegret Kramp-Karrenbauer gibt ihren Lebenstraum auf. Sie kündigt ihren Rücktritt als Parteivorsitzende an und verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur. Ihr hilfloses Agieren in der Thüringenkrise war wohl nur noch der letzte Anlass für ihre Entscheidung. Doch die Saarländerin ist nicht nur an der Zerrissenheit ihrer Partei gescheitert, sondern auch an der Übermacht von Angela Merkel.

von Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR Aktuell