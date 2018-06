Die Bundeskanzlerin setzte schon ein Zeichen durch ihre Kleidung. Im signalroten Blazer steht sie eine Stunde an ihrem angestammten Platz in der Regierungsbank im Plenum und nimmt mit leichtem Lächeln die Fragen der Abgeordneten entgegen. Egal ob von rechts, aus den eigenen Reihen, vom Koalitionspartner oder ganz links. Eine Minute wird gefragt. Eine Minute geantwortet.

Merkel pariert die Angriffe der Opposition

Tim Herden Bildrechte: Steffen Jaenicke Die Fragen gehen querbeet, doch die Attacken vor allem von AfD, Linken und FDP laufen ins Leere. So pariert Merkel die AfD-Fragen nach der unrechtmäßigen Öffnung der Grenzen 2015 und den Eurohilfsprogrammen mit dem Verweis auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts und Europäischen Gerichtshof, die die Rechtmäßigkeit ihres Tuns und das ihrer Regierung nachträglich gebilligt haben. Die Linke wird auf die Frage nach der Not in Deutschland mit Zahlen zur gesunkenen Arbeitslosigkeit abgespeist. Die FDP erfährt auf die Frage nach den Missständen im BAMF, dass gerade deshalb der frühere Behördenchef Jürgen Weise angestellt wurde, um genau diese Missstände abzustellen und natürlich darüber regelmäßig berichtet hat. Der vermutete Skandal verpufft.

Merkel steht am Ende als Siegerin da. Sie bewies Fachkenntnis bei jedem Thema, egal ob Dieselskandal, Plastiksteuer, Klimaschutz oder Wohnungsbau. Ihr Erfolg ist auch ein wenig dem Format geschuldet. So gut es ist, dass endlich öffentlich eine Regierungschefin dem Parlament Rede und Antwort stehen muss, so gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. So wäre es gut, wenn wie bei Pressekonferenzen die Chance auf eine Nachfrage für die Abgeordneten bestehen würde.

Zuviel Selbstdarstellung der Abgeordneten

Die Abgeordneten selbst sollten ihre Fragen weniger als Selbstdarstellung ihrer politischen Positionen nutzen. Die sind doch bekannt. Man muss auch nicht versuchen, wie es die Linke tat, in einer Frage, Antwort auf das gesamte Elend der Welt zu erhalten. Statt zugleich nach Leiharbeit, Hartz-IV-Aufstockern und Kinderarmut zu fragen, hätte die Frage nach der sozialen Not vieler Kinder völlig ausgereicht. So darf man sich nicht über die Allgemeinplätze als Antwort beschweren. Dazu ist Angela Merkel nach 13 Jahren Kanzlerschaft zu abgekocht, um in Bedrängnis zu geraten.

Informationsgewinn für den Bürger