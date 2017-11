Kommentar Nach dem "Jamaika"-Aus beginnt der Wahlkampf

"Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" – dieser Satz von FDP-Chef Christian Lindner hat das Zeug, es in die Geschichtsbücher zu schaffen. "Jamaika" noch vor dem Start am Ende, warum? Keine Vertrauensbasis gefunden, ein schwaches Sondierungspapier voller offener Fragen, zahlloser Widersprüche und Zielkonflikte. Sicher, auf diese Begründung hätte die FDP, hätten aber auch CDU, CSU oder die Grünen schon einige Tage oder Wochen früher kommen können.

"Jamaika" war vor allem eines: rechnerisch möglich. Bildrechte: dpa

Es fehlte "Jamaika" an der großen, überzeugenden, gemeinsamen übergreifenden Idee. An wenigstens einem Fünkchen Aufbruchstimmung über Parteigrenzen hinweg. Deutschland in bester wirtschaftlicher Verfassung, aber politisch polarisiert – es wäre ein Fehler gewesen, mit der Klammer eines mühsam komponierten, bewusst vagen Kompromiss-Koalitionsvertrages zu regieren bis zum absehbaren vorzeitigen Bruch. Dem Bruch eines Regierungsbündnisses, das doch – jetzt mal ganz ehrlich – vor allem aus einem einzigen Grund geformt werden sollte: Weil es rechnerisch möglich war. Und wegen der Absage der SPD an eine Große Koalition alternativlos. Und nun werden wir ganz praktisch erleben: Es gibt eben doch eine Alternative.