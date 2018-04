Kommentar SPD auf der Couch

Reif für die Couch

Aber die SPD ist schon länger reif für die Couch. Spätestens seit der Agenda 2010 und der Wahlniederlage von 2005 leidet die Partei unter einer bipolaren Störung. Zum einen hat sie dreimal als Juniorpartner ihren Machtanspruch bekräftigt und dabei durchaus Erfolge erzielt, wie den Mindestlohn, die Rente mit 63 oder die Frauenquote. Auch der andauernde wirtschaftliche Erfolg ist ein Ergebnis sozialdemokratischer Politik, nämlich des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder. Doch zugleich stürzt sich die Partei immer wieder selbst in die Depression mit selbstzerfleischenden Debatten über die negativen Folgen dieser Arbeitsmarktreformen, wie Verarmung breiter Bevölkerungsschichten durch Hartz IV und die Ausbreitung des Niedriglohnsektors. Erst heute ist die Parteiführung knapp an einer krachenden Niederlage vorbeigeschrammt, als die Jusos deutliche Reformen der Hartz-Gesetze verlangten. Die SPD findet einfach seit anderthalb Jahrzehnten nicht die Kraft, sich aus dieser Krise zu befreien: zu ihren Erfolgen durch die Hartz-Reformen zu stehen und zugleich Korrekturen an der Agenda 2010 anzugehen.

Falsche Partner, kein Selbstbewusstsein

Sie sucht sich dazu immer den falschen Partner, so, wie es vielen Menschen auch im normalen Leben ergeht. Die SPD verband sich in den letzten dreizehn Jahren dreimal mit Angela Merkel. Der Kanzlerin gelingt es in geradezu einzigartiger Weise, die SPD zu dominieren und SPD-Politik für sich zu vereinnahmen. Es mal mit neuen Partnern zu versuchen, zum Beispiel mit der rot-rot-grünen Mehrheit im Bundestag von 2013 bis 2017, hat die SPD-Führung ignoriert. Nun wundert sie sich über die schwindende Sympathie beim Wähler, weil die Sozialdemokraten nicht zur ihren linken Gefühlen standen.

Mitglieder und Wähler driften auseinander

MDR-AKTUELL-Hauptstadtkorrespondent Tim Herden. Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Zudem hat die Partei ein Problem mit ihrem Selbstbild und ihrem Fremdbild. Die SPD glaubt in der Tiefe ihres Herzens, immer noch eine Arbeiterpartei zu sein. Doch die Mitglieder der Partei, immer mehr Akademiker, sprechen nicht die Sprache der sogenannten kleinen Leute, für die sie eigentlich Politik machen wollen. Die SPD nimmt die Probleme dieser Menschen mit der Globalisierung und der Flüchtlingspolitik sowie ihrer Angst vor der Digitalisierung oft nicht wahr.

Statt Links mehr Mitte

Eine Therapie kann deshalb nur gelingen, wenn sich die SPD in voller Offenheit diesem Problem stellt. Sie muss Mitgliedschaft und Wählerschaft in Einklang bringen und von lieb gewonnen Traumbildern Abschied zu nehmen. Der Versuch, links zu blinken, aber dann in der politischen Mitte weiterzufahren, ist gescheitert und vom Wähler bestraft worden. Die SPD hat aber nur in dieser Mitte eine politische Überlebenschance. Dort findet sie die Menschen, die ihre Ziele teilen, wie das Bekenntnis zu mehr Europa und Weltoffenheit. Außerdem braucht sie wirtschaftspolitische Kompetenz, um politische Lösungen für die Digitalisierung anzubieten. Denn gerade in den Mittelschichten wächst die Angst, das neue digitale Prekariat zu werden. Übrigens, Gerhard Schröder und Franz Müntefering hatten sie vor zwanzig Jahren schon im Blick: die neue Mitte.

Wiederholt sich die Geschichte?