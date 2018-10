Kommentar zu Festnahmen in Chemnitz Die gute und die schlechte Nachricht

Die schlechte Nachricht: Wir blicken in den Abgrund des Rechtsradikalismus, der sogar vor Mord nicht mehr zurückzuschrecken scheint. Bewaffnete Attacken, Probeläufe für Gewalttaten – mir stockt beim Lesen dieser Vorwürfe der Atem. Die Gruppe "Revolution Chemnitz" plante ihre Taten während der aufgeputschten Atmosphäre in der Stadt nach der tödlichen Messerattacke auf einen Chemnitzer – mutmaßlich durch einen Asylbewerber.

Angeheizt wurde die Stimmung durch die sogenannte Bürgerbewegung "Pro Chemnitz". Ihr Frontmann Martin Kohlmann soll enge Kontakte in die gewaltbereite rechte Szene pflegen. Auch AfD-Spitzenpolitiker wie Björn Höcke scheuten in Chemnitz nicht die Nähe zu polizeibekannten Rechtsextremen. Oder suchen sie sogar die Nähe?



AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erklärte jüngst in einem Interview, sie könne keinen Rechtsruck in ihrer Partei erkennen. Dabei müsste sie nur ihre eigenen Reden lesen. Dort denunziert sie Geflüchtete pauschal als "Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse". Dieser Ton, im Bundestag angeschlagen und gern als Stimme des besorgten Bürgers bemäntelt, entlarvt eine Ideologie, mit der rechte Terroristen ihre Taten rechtfertigen. Und dafür gibt keine Entschuldigung.