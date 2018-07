Der Asylstreit zwischen Seehofer und Merkel ist ein Bärendienst für die Demokratie in diesem Land. Beide bieten der Öffentlichkeit ein tragisches Schauspiel, das das Volk als Publikum aus dem Saal und wahrscheinlich zu den Populisten treibt. Zuletzt ist es der Auftritt Seehofers in der Rolle des "komischen Alten", wenn er in der letzten Nacht erst seinen Rücktritt und dann den Rücktritt vom Rücktritt und nun die Frist bis zum Rücktritt verkündet. Merkel allerdings ist auch mitschuldig an dieser Eskalation. Warum hat sie den Streit um die "Zurückweisungen" so ausarten lassen, obwohl diese nur "beabsichtigt" waren, wie wir jetzt erfahren haben.

Merkel und Seehofer müssen Verantwortung wahrnehmen

Merkel und Seehofer werden ihrer politischen Verantwortung nicht gerecht, zum "Wohle des deutschen Volkes" zu handeln. Seehofer könnte nach den Vereinbarungen des Gipfels einlenken. Statt weiter in der politischen Sackgasse zu sitzen, könnte er Merkel anbieten, bis zum Ende des Sommers die angekündigten bilateralen Abkommen zu erreichen – vielleicht sogar zusammen, um dann Bilanz zu ziehen. Kommen sie nicht zustande, könnte Merkel den Zurückweisungen zustimmen.

Merkel und Seehofer: Kein gutes Team Bildrechte: dpa Merkel muss sich fragen lassen, warum sie erst im Kampf um die eigene politische Existenz die weitreichenden Ergebnisse des Gipfels durchkämpft. Was hat sie in den letzten drei Jahren getan?



Es ist typisch für die Kanzlerin, dass sie erst unter Druck wirklich bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Das war in der Finanzkrise so und so geschah es beim Ausstieg aus der Atomenergie nach dem Gau von Fukushima. Und es gilt auch für die Flüchtlingskrise 2015. Es ist auch typisch für Merkel, dass sie nach diesen gravierenden Entscheidungen eine Anschlussstrategie vermissen lässt.

Besonders gefährlich erweist sich das nun in der Asyl- und Migrationspolitik. Anstatt die Integration der angekommenen Flüchtlinge zu einer nationalen Aufgabe zu machen, auch mit klaren Aufgaben und Grenzen für die Flüchtlinge, hat sie Dinge laufen und die Stimmung kippen lassen. Das Ergebnis sieht sie nun vom Platz auf der Regierungsbank, wenn sie nach rechts in die Reihen des Oppositionsführers AfD blickt.

Die CSU schadet dem Föderalismus

Die CSU überzieht mit ihrem bayrischen Separatismus. Damit schadet sie vor allem dem Prinzip des Föderalismus. Man kann nicht das ganze Land für eine Regionalwahl in Haftung nehmen. Auch wenn die absolute Mehrheit am 14. Oktober fällt, wird Bavaria nicht untergehen. Da können die Christsozialen vom Nachbarland Baden-Württemberg lernen. Selbst unter einem grünen Ministerpräsidenten blüht und gedeiht das Land.

Politische Macht ist kein Erbhof, sondern muss immer wieder errungen werden. Die CSU kämpft nicht erst seit der Flüchtlingskrise mit der Erosion ihrer Macht in Bayern. Dafür steht das Erstarken der Freien Wähler in den vergangenen Jahren. Ihr Allmachtsanspruch hat der CSU vielleicht auch den Blick für die Probleme vor Ort verstellt, wie etwa die in den ländlichen Räumen.

Auch in einer Koalition mit SPD, Grünen oder FDP kann man Politik machen. Das beweist zum Beispiel Reiner Haseloff mit seiner "Kenia-Koalition". Der Vorteil, der sich auch in Sachsen-Anhalt in den Umfragen zeigt: Es fordert die stärkste Regierungspartei und wenn sie diese Herausforderung annimmt, kann sie davon profitieren und auch die AfD entzaubern – wenn diese das nicht selbst tut.

Koalitionsbruch schadet dem Land

Merkel und Seehofer können nicht den Bruch der Regierung riskieren. Nach sechs Monaten quälender Koalitionsverhandlungen wurde nur 100 Tage regiert. Dieses Land hat nicht nur das Problem der Flüchtlingspolitik: Bei der Digitalisierung geht es nicht voran, der Sprung in die E-Mobilität wurde durch ständige Zugeständnisse an die Autoindustrie verschlafen, die Situation in vielen Pflegeheimen ist für die Betroffenen unerträglich, trotz steigender Kosten. Und die Wohnungsnot nimmt in Großstädten immer weiter zu. Was soll daraus werden?

Es muss ein Kompromiss gefunden werden