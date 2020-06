Kommentar Unentschieden zwischen Kalbitz und Meuthen

Zu sehr ist die rechtsextreme Vergangenheit von Andreas Kalbitz in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. In Ostdeutschland mag man ihm das als angebliche "Jugendsünde" durchgehen lassen, aber im Westen wirkt das eher abstoßend, gerade vor den wichtigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im Frühjahr 2021. Falls ein Sieg von Andreas Kalbitz zum Sturz von Jörg Meuthen als Parteivorsitzendem führen würde, wäre der Exodus des nationalliberalen Flügels der Partei wahrscheinlich unvermeidbar. Wie bei der Linkspartei droht dann der AfD eine Ost-West-Spreizung, hier Wahlergebnisse einer Volkspartei, dort aber nur der Kampf um die Fünf-Prozent-Hürde, abgesehen von einigen Hochburgen wie in Baden-Württemberg.

Zudem erscheint die permanente Fundamentalopposition der AfD immer öfter als politische Beliebigkeit. So fordert man in der politischen Heimat von Andreas Kalbitz in Brandenburg zum einen Investitionen als Ersatz für die Arbeitsplätze in der Braunkohle, stellt sich aber zum anderen an die Spitze der Proteste gegen das neu entstehende Tesla-Werk. Erst verkündet in der Corona-Krise das AfD-Urgestein Alexander Gauland "Zusammenstehen als erste Bürgerpflicht", drei Wochen später versucht die Partei sich an die Spitze mir Hygiene-Demos und Anti-Corona-Proteste zu stellen.