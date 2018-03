Vera Wolfskämpf, langjährige Landes-Korrespondentin in Sachsen-Anhalt, heute Hauptstadt-Korrespondentin für MDR AKTUELL. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Das wiederum hat nichts damit zu tun, dass die AfD in Sachsen-Anhalt so viel lieber gemäßigt und bürgerlich wäre. Nein, solange es der AfD genützt hat, war ihr jede Provokation ihres Landeschefs lieb. Da war die rassistische Aschermittwochsrede keineswegs ein Einzelfall. Poggenburg hat wohl nur ein paar Mal zu kräftig in die rechte Klaviatur gehauen, deren Töne die AfD gerne anschlägt.



Denn zwischendurch, um im Bild zu bleiben, spielen die Rechtspopulisten auch gern mal ein paar weichere Melodien. Auch das beherrschte Poggenburg, was ihn zum passenden Spitzenkandidaten für die Landtagswahl und als Gesicht der Partei nach außen qualifizierte. Doch in letzter Zeit häuften sich die verbalen Fehltritte von Poggenburg und seinen Gefolgsleuten, auch im Landtag von Sachsen-Anhalt. Das ging soweit, dass nicht nur die CDU mit einem offiziellen Strategiepapier jede Zusammenarbeit ausschloss. Auch AfD-Mitglieder schüttelten den Kopf. Zu radikal wirkte die Partei, zu groß die Gefahr, damit Wählerschichten zu verprellen.