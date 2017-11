Was für eine Chance wäre das gewesen: Konservative, Liberale und Grüne finden eine gemeinsame Antwort auf das Ergebnis der Bundestagswahl. Eine Antwort auf die AfD, die erstmals im Bundestag sitzt und die von der vielbeschworenen Verunsicherung in der Gesellschaft profitiert hat.

Nach dem Aus für Jamaika dürfte das Vertrauen weiter schwinden. Und das liegt nicht allein an der FDP. Klar: Die hat sich vom Verhandlungsacker gemacht. Nach zähen, konfliktreichen Nachtsitzungen. Die nichts Gutes ahnen ließen für vier Jahre Jamaika.

Doch diese Krise in der wir jetzt stecken, geht vor allem auf das Konto der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel. Es geht um ihre Mehrheit. Es geht um ihre Macht und Jamaika war die einzige Option. Merkel hat gekämpft in der Sondierung – mit viel Durchhaltevermögen, ja, aber sie hat vor allem moderiert. Wirklich geführt hat sie nicht.

Wer so unterschiedliche Parteien zusammenbringen will, der braucht eine Idee, eine Überschrift, ein Signal an die Wählerinnen und Wähler. Union, FDP und Grüne hätten über gemeinsame Ziele reden müssen, statt dessen haben sie sich verhakt im politischen Kleinklein: Obergrenze, Kraftwerksblöcke, Gigawatt und Soli.