Viele unserer Hörer, so wie diese Frau hier, hat vor allem eins gestört im Verhalten des Fußballers: "Wenn die Mannschaft auf dem Feld ist und die Nationalhymne angestimmt wird, hat er nie mitgesungen." Manche sehen darin den Beleg, für die ihrer Meinung nach misslungene Integrationspolitik des deutschen Staates. Frau Lehmann aus Hoyerswerda meint: "Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft zugelassen und das heißt, ich bin Diener zweier Herren. Das wird eigentlich bei diesem Mesut Özil im Moment so richtig deutlich." Allerdings hatte Özil 2007 seine türkische Staatsbürgerschaft abgegeben.

Jürgen Marschall aus Weimar hat jedoch folgenden Einwand: "Das kann einem nun gefallen oder nicht, aber das ist eigentlich die Privatangelegenheit Özils. Denn man hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, das gilt auch für Fußballprofis." Andere begrüßen den Rücktritt, weil Mesut Özil sportlich in der Nationalelf schon lange nicht mehr die Leistung abgerufen habe, für die er berühmt wurde. Mit Rassismus habe das nichts zu tun. Und Frau Teichmann fasst es so zusammen: "Wenn da jetzt natürlich so eine Hetzjagd daraus wird, das ist auch nicht in Ordnung, auf keinen Fall. Aber wenn er mit der Kritik nicht umgehen kann und dann eine halbe Staatskrise entsteht, kann das nicht sein. Dann muss er eben zurücktreten."