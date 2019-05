"War das jetzt eine Europawahl - oder 28 nationale Stimmungswahlen?", fragt der Münchner Merkur. "Man muss kein EU-Nörgler sein, um angesichts der extrem unterschiedlichen Resultate in den Ländern zu dem Schluss zu kommen, dass auch im vereinigten Europa der Nationalstaat der zentrale Handlungsrahmen bleibt. In Deutschland schaut das dann so aus: Die glücklos agierende CDU-Doppelspitze Merkel/Kramp-Karrenbauer wird den Bürgern immer suspekter. [...] Und die panische SPD findet im Lift nach unten den Halteknopf nicht."



Bei Bild.de heißt es: "Die Sieger sind die Grünen, auch in Bremen geht ohne sie nichts mehr. Ihr geschicktes Marketing wird zu realer Macht. [...] Aber Grün ist nicht die neue pragmatische Mitte. Grün ist das neue Rot. In Berlin will das keiner wahrhaben, vor allem die SPD nicht. Die Sozialdemokraten sollten aufwachen, bevor sie für immer einschlafen."



Auch die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle warnt die SPD: "Eine Partei, die bei zentralen Themen wie Wirtschaft, Umwelt, Migration und Sicherheit keinen klaren Kurs fahren kann, ist chancenlos. Eine zerstrittene Berliner Führung ohne Charisma schadet auch bei Landtagswahlen. Im September droht in Brandenburg nach 30 Jahren der Machtverlust. Danach käme nur noch der freie Fall."



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert: "Die erste Frage, die sich der Koalition jetzt stellt, lautet: Kann sich Nahles halten? Die Versuchung für sie ist groß, nicht erst ihren Sturz abzuwarten, sondern [...] die Koalition aufzukündigen."



Die Kieler Nachrichten meinen: "Mit Blick auf die Bundestagswahl sind die Grünen nun die wahren Herausforderer für eine CDU, deren neuer Chefin die ersten Kratzer im Lack verpasst wurden. Das schlechte Ergebnis wird der Debatte neuen Schwung verleihen, ob AKK tatsächlich die richtige Führungsfigur ist. Die CDU muss sich fragen, welches konkrete Angebot sie in der Klimapolitik eigentlich machen will. Bisher wird sie als Bremser wahrgenommen."



Die Berliner Morgenpost weist daraufhin: "Das Interesse an Europa ist größer geworden. Die Jungen sind offenbar wach geworden und wollen sich einmischen. Das sollten alle - auch die großen Wahlverlierer - durchaus als Chance begreifen."