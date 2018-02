Deutsche Zeitungen zum Urteil über Diesel-Fahrverbote

"Bund und Länder haben gezögert, gezaudert und in die dreckige Luft geguckt," schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger und fährt fort: "Die Folgen müssen die Städte ausbaden. Und die Dieselfahrer sind die Dummen. Dafür kann das Leipziger Gericht nichts. Aber diese Lastenverteilung ist Demokratie zum Abgewöhnen."



Auch die Sächsische Zeitung aus Dresden stellt fest: "Die nachvollziehbare Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sorgt für eine Ungerechtigkeit gegenüber Millionen von Autofahrern, die es in dieser Dimension noch nicht gegeben hat. Wer in den vergangenen Jahren ein teures Fahrzeug gekauft hat, tat das im festen Glauben daran, dass dieses Produkt alle rechtlichen Vorgaben erfüllt (...) Diese verbindliche Zusage gilt nun plötzlich nicht mehr."



Die Leipziger Volkszeitung ergänzt: "Ein Treppenwitz wäre es jetzt aber, wenn die Autoindustrie nach diesem Urteil ohne schnelle Verpflichtung zur Hardware-Umrüstung angeblich sauberer Diesel davon käme. (...) Man ahnt, dass manchen Autobossen eine Verunsicherung der Autofahrer insgeheim ganz recht wäre: Mancher Kunde wäre vielleicht geneigt, die Probleme vom Tisch zu bekommen, indem er sich einen ganz neuen Wagen kauft. Das wäre wirklich ein absurdes Konjunkturprogramm für die Hersteller."



Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: "Im Kampf gegen schlechte Luft können Städte bald mehr tun, als Elektrobusse anzuschaffen, Ampelphasen zu harmonisieren oder Mooswände aufzustellen: Sie dürfen Autofahrer mit älteren Diesel-Fahrzeugen aussperren. Mit dem grundsätzlichen 'Ja' zu Fahrverboten hat sich das Bundesverwaltungsgericht für die harte Variante entschieden (...) Die Umweltschützer jubilieren nun, die Kommunen nicht. Ihnen macht die neue Befugnis das Leben nicht leichter."



Abschließend fragt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle: "Wird jetzt alles gut? Leider nicht. Die Städte können künftig mit allerlei Tricks überhöhte NOX-Werte unter den Grenzwert drücken. (...) In vielen Städten lassen sich Fahrverbote einigermaßen bequem umgehen. Einige Härtefälle mit Verkehrsbeschränkungen für Dieselautos (...) werden zwar nicht zu verhindern sein. Doch es stellt sich die Frage, wie ernst es Polizei und Ordnungsämter dann mit dem Ahnden von Verstößen nehmen."