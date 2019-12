Pro und Contra Soll die SPD in der GroKo bleiben?

Das Problem der SPD ist nicht das Regieren. Das Problem der SPD ist, zu klären, welche Politik man für wen machen will. In Zeiten der Digitalisierung ist die SPD zu sehr orientiert aufs Soziale in der Marktwirtschaft und zu wenig interessiert an der notwendigen Modernisierung des Landes. Das kann man aber auch in einer Regierung ändern, wenn man das richtige Programm und die richtigen Personen dazu hat. Man kann Regieren mit Kompromissen, ohne das eigene Profil zu verlieren. Bis zu den nächsten Wahlen 2021 könnte sie das noch lernen. Auch in der Großen Koalition.