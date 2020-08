Der letzte Agenda-Mann

In seiner wöchentlichen Kolumne nimmt Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden das politische Geschehen unter die Lupe. Bildrechte: MDR Olaf Scholz ist der letzte einer aussterbenden Spezies. Er ist der letzte aktive Politiker aus der Agenda-2010-Generation. Er hat ihr nie abgeschworen, während seine Partei damit bis heute hadert. Also beste Voraussetzungen für eine Kanzlerkandidatur. Als Minister war er immer ein treuer Vasall im Groko-Chor. Da hatte die SPD zwar immer ein paar gute Solisten, aber den Beifall sammelte bei den Wahlen trotzdem Angela Merkel ein.



Der SPD-Stimmenanteil wurde immer kleiner und führte zum Abstieg aus dem Olymp der Volksparteien. Nun droht der SPD sogar die Sterblichkeit wie anderen europäischen sozialdemokratischen Parteien, wenn sie den Abwärtstrend nicht aufhalten kann. Aber dafür ist Olaf Scholz garantiert nicht der richtige Mann.

Das Wunder von Hamburg

Andererseits hat Olaf Scholz schon einmal ein Wunder vollbracht. Das war 2011. Er ging als Spitzenkandidat nach Hamburg und katapultierte seine Partei von 34,1 auf 48,4 Prozent, schrammte so nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbei und begann eine erfolgreiche Zeit als Erster Bürgermeister.

Kratzer am Lack bekam er durch den G-20-Gipfel 2017. Er hatte seinen Bürgern eine Art größeres Hafenfest versprochen. Ein Fest feierten allerdings nur gewalttägige Linksradikale, die tagelang marodierend durch die Stadt zogen und Angst und Schrecken verbreiteten. Aber es schadete ihm nicht zu sehr und viele fragten sich, warum er 2018 unbedingt zurück nach Berlin wollte und nun sogar ins Kanzleramt.

Wirecard-Skandal als schwere Bürde

Olaf Scholz ist jedenfalls mit seiner spröden Art auf keinen Fall die "Bazooka", die mit dem "Wumms" ihrer Vision und Führungsstärke die politische Landschaft umpflügt und verlorenes Territorium für die Sozialdemokraten zurückerobert. Vielmehr könnte er schnell zum Rohrkrepierer werden, wenn sich ein Untersuchungsausschuss in der Wirecard-Affäre auf ihn als Bundesfinanzminister einschießt. Schon jetzt zeigen die vorliegenden Dokumente, dass er viel zu lange gewartet hat, den Unregelmäßigkeiten bei dem mittlerweile insolventen Finanzdienstleister und DAX-Unternehmen auf den Grund zu gehen. Das kratzt an Scholz‘ Glaubwürdigkeit und könnte ihn während seiner gesamten Kanzlerkandidatur verfolgen, wenn nicht sogar zur Aufgabe zwingen.

Dünne Personaldecke der SPD

Andererseits hat die SPD zu Scholz keine personelle Alternative. Manuela Schwesig muss bei den Wahlen im Herbst 2021 Mecklenburg-Vorpommern halten. Das wird schon schwer genug. Ohne Malu Dreyer ist die Macht in Rheinland-Pfalz bei den Wahlen ein halbes Jahr vorher gefährdet.

Bliebe nur noch Franziska Giffey. Ihre Expertise aus den Jahren als Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln sollte sich die SPD mehr zunutze machen. Ihr ging es dort nicht nur ums Geldverteilen, sondern sie verlangte von den Empfängern auch Gegenleistungen. So ist für sie die Integration von Zuwanderern kein Wunschkonzert, sondern eine Pflichtaufgabe. Der wachsenden Kriminalität in diesem multikulturellen Bezirk versuchte sie mit mehr Polizeipräsenz und schnelleren Ermittlungsverfahren entgegenzuwirken. Diesen Ansatz verfolgten die Sozialdemokraten in Dänemark und hatten damit Erfolg. Aber Giffey muss in Berlin Spitzenkandidatin sein, damit die SPD wenigstens eine geringe Chance hat, das Rote Rathaus gegen die Grünen zu verteidigen.

Der letzte Trumpf wäre der bisherige Juso-Chef Kevin Kühnert gewesen. Zu jung ist er mit 31 auf alle Fälle nicht, denn auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde mit 27 Jahren Außenminister und mit 31 Bundeskanzler. Allerdings ist fraglich, ob Kühnert mit seinem derzeitigen strammen Linkskurs Erfolg hätte. Aber seit Gerhard Schröder wissen wir auch, dass Juso-Chefs später ihren Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse in Machtinstinkt umwandeln, der dann nichts mehr mit ihren früheren revolutionären Ideen zu tun hat.

Die Grünen wollen nicht mit Scholz, Scholz will nicht mit der Linken

Doch Olaf Scholz hat noch ein weiteres Problem. Allein mit den derzeitigen 15 Prozent in den Umfragen wird er das Kanzleramt nicht erobern können. Er braucht Verbündete. Seine einzige Chance wäre ein rot-grün-rotes Bündnis. Das würde allerdings schon an den Grünen scheitern. Ihr Parteivorsitzender Robert Habeck hatte für Scholz nur ein paar gute Wünsche für die Reise als Kanzlerkandidat übrig, aber möchte offensichtlich nicht als Passagier an dieser Kreuzfahrt teilnehmen.

Abgesehen von eigenen Machtoptionen, immerhin liegen die Grünen in Umfragen vor der SPD, sehen viele in dieser Partei mittlerweile für die Umsetzung ihrer politischen Ziele bessere Chancen in einer Koalition mit der Union. Dort ist das Thema Klimaschutz und Ökologie bei den potentiellen Kanzlerkandidaten angekommen: Söder blickt auf schmelzende Gletscher in den Alpen. Laschet braucht neue zukunftsfähige Arbeitsplätze für die Beschäftigten aus den Tagebauen und Kohlekraftwerken. Merz weiß, dass ohne klimafreundliche Produkte die Exportstärke von Deutschlands Wirtschaft wankt.