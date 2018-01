So viel Aufmerksamkeit, wie an diesem Wochenende in Sachsen-Anhalt, haben Sozialdemokraten im Osten wohl eher selten. Da stimmt ein kleiner Landesverband gegen die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union und landet damit prompt im Fokus der Debatte. Wofür sie sich sonst bundesweit abstrampeln müssen: diesmal lässt das Echo kaum auf sich warten. Der Aufschrei ist groß. Wasser auf die Mühlen der GroKo-Gegner.

Was ist nur los bei der SPD? Die Abstimmung in Sachsen-Anhalt hat herzlich wenig Einfluss auf das wirkliche Ergebnis der Partei. Gerade mal 6 Delegierte werden sie am Wochenende in Bonn beim entscheidenden Parteitag ins Rennen schicken. 6 von 600. Das dürfte kaum ins Gewicht fallen. Und dennoch: dieses NEIN hat politische Sprengkraft. Denn es zeigt symptomatisch den Zustand der Sozialdemokraten: ihre tiefe Abneigung gegen eine Neuauflage der Großen Koalition, Angststarre, einmal mehr von CDU und CSU zerrieben zu werden, das eigene Profil bis zur Unkenntlichkeit zu verlieren. Das ist verständlich. Viele Sozialdemokraten haben sich deshalb gern und freiwillig in die Opposition verabschiedet.