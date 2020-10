Aber Gesundheitsminister Jens Spahn verwehrt ihnen durch einen Nichtanwendungserlass für beide Urteile einen Erwerb des notwendigen Betäubungsmittels Natrium-Pentobarbital auf Rezept. Für Betroffene, die sich gewerbsmäßige Sterbehilfe durch entsprechende Vereine nicht leisten können oder nicht wollen, dass andere an ihrem Tod verdienen, verlängert sich so das Leiden. Spahn selbst kauft sich auf ihre Kosten Zeit bis zu einer Neuregelung. Vielmehr passiert nun, was Spahn verhindern wollte: Sterbehilfe wird zu einem Geschäftsmodell. Mindestpreis um die 9.000 Euro und mit einem Mittel, das weniger verträglich ist als Natrium-Pentobarbital.