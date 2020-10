Es gab zur Verschiebung des CDU-Parteitages sicher keine Alternative. Die Politik kann nicht von der Bevölkerung Kontaktbeschränkungen, Abstandhalten, Absage von Feiern und Familientreffen fordern und dann mit 1.001 Delegierten in einer Stuttgarter Messehalle einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Trotzdem sind die Umstände der Absage der klare Versuch des CDU-Establishments um die zukünftige Ex-Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer, den ungeliebten Außenseiter Friedrich Merz zu verhindern. Zu durchsichtig ist das Manöver des Gegenkandidaten Armin Laschet, genau am Tag einer für ihn ungünstigen Umfrage zu den Sympathien der Parteibasis für den nächsten Vorsitzenden die Verschiebung lautstark zu fordern. Merz wollen satte 45 Prozent der Parteimitglieder, Laschet nur 23 Prozent.

Verschiebung nutzt Laschet

Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Natürlich wäre im Dezember auch ein Online-Parteitag mit anschließender Briefwahl der Delegierten möglich gewesen, statt eines erhofften Präsenzparteitages im nächsten Frühjahr. Was soll sich denn bis dahin an der Pandemie ändern? Wenn es einen Impfstoff gäbe, sollen dann CDU-Mitglieder vorrangig geimpft werden, um sich zu versammeln? Dass man auf einem ordentlichen Parteitag den Teilnehmern besser bei der Wahl auf die Finger schauen kann und sie mit Einigkeitsappellen auf einen Kandidaten einschwören kann, ist der eigentliche Grund. Und das würde nur Laschet nutzen, denn überall würde eingeflüstert werden, man könne den Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes nicht einfach durch eine Nichtwahl beschädigen. Man sei doch nicht bei der SPD, die ihren Finanzminister Olaf Scholz im Rennen um den Parteivorsitz durchfallen ließ. Es ist also ein sehr durchsichtiger Versuch, Merz zu verhindern.

Merz fehlt die Machtbasis in den CDU-Gremien

Laschet profitiert am meisten von der Verschiebung. Bildrechte: dpa Es ist aber auch die Schuld von Merz selbst. Vor zwei Jahren, nach der Wahlniederlage gegen Kramp-Karrenbauer, hat er sich einer Mitarbeit in den Parteigremien verweigert und das Image des innerparteilichen Outsiders gern gepflegt. Ihm fehlt es im Parteipräsidium und Parteivorstand an einer soliden Machtbasis, die seine Interessen, besser als es heute geschehen ist, unterstützen könnte. Nun kann er nur hoffen, dass die Delegierten in der Abwägung nicht nur zwischen den Kandidaten, sondern zwischen einer Positionierung der CDU in der politischen Mitte mit Laschet oder einem konservativeren Kurs mit Merz, sich für ihn entscheiden. Rein staatspolitisch wäre es wünschenswert, wenn sich die Profile der Parteien zwischen links und rechts wieder stärker unterscheiden.

CDU steht vor einer Zerreißprobe

Merz hat kein Parteiamt und keine Machtbasis. Bildrechte: dpa Vor allem sollte Merz jetzt keine Schlammschlacht vom Zaun brechen. Eine Zerreißprobe würde ihm nicht nutzen, sondern die Reihen um Laschet schließen. Er muss einen Trumpf ausspielen. Merz muss eine Generalsekretärin nominieren, die von der Persönlichkeit überzeugt und von der Programmatik seine Lücke zum Merkel-Flügel in der Partei schließt. Viele bieten sich da nicht an, weil die CDU immer noch vor allem eine Männerpartei ist. Und wenn es sie gäbe, darf sie auch das Risiko einer Niederlage nicht fürchten. Sie muss auch fähig sein, nicht nur einen Bundestagswahlkampf, sondern auch sechs Landtagswahlkämpfe zu organisieren. Für diese Stellenbeschreibung gibt es wenige Bewerberinnen in der CDU. Mir fällt da nur Julia Klöckner ein, so unwahrscheinlich das jetzt zu sein scheint.