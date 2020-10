Ganze acht Stunden brauchten Kanzlerin und die sechzehn Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, um neue Anti-Corona-Maßnahmen zu beschließen. Am Ende war es nicht mehr als der berühmte kleine gemeinsame Nenner. Dabei drängt die Zeit. Die Zahlen steigen jeden Tag.



Noch tröstet sich mancher, dass es ja momentan vor allem die Jungen treffe und für sie eine Infektion angeblich nicht so schlimm sei. Auch wenn es dafür längst auch genügend Gegenbeispiele gibt. Aber wie lange gilt diese Milchmädchenrechnung noch. Schon jetzt trifft es wieder mehr Menschen in Pflege- und Altenheimen, wächst die Zahl der Intensivpatienten, steigt die Zahl der Toten.