Ich bin hin und hergerissen. Wissenschaftlich die Geschichte der Treuhand anhand der Akten aufzuarbeiten, ist sicher richtig und notwendig für die Geschichtsschreibung. Aber was soll am Ende einer "Wahrheitskommission Treuhand" stehen? Nach endlosen Anhörungen und Beweisaufnahmen? Noch mehr Frust in den neuen Ländern, weil man sich erneut um den früheren Arbeitsplatz und die Lebensleistung betrogen fühlt? Am Ende der Aufarbeitung wird wohl kaum die Auszahlung des versprochenen Anteils am Verkauf der DDR-Betriebe stehen, wie es das Treuhand-Gesetz der Volkskammer versprach. Wozu also der Aufwand?