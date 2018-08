Die zweite Variante sind Urlaubsbekanntschaften an der Ostsee oder der Verwandtenbesuch in der Provinz, in Niedersachsen. In den Gesprächen gibt es nur ein Thema: die Situation an den Schulen. Wir berichten oft, wieviel Geld der Bund den Schulen bereitstellt. Jetzt wieder 3,5 Milliarden Euro. Nur kommt es da nicht an. So berichtet mir eine Grundschullehrerin aus Stralsund, wie sie mit ihrem Mann, mangels Geld und Handwerker, ihren Klassenraum selbst renoviert hat. Lehrer fehlen hier wie dort. Dabei bräuchte es dringend in den Klassen einen zweiten oder manchmal sogar dritten Lehrer oder Sozialarbeiter. Viele Kinder haben erhebliche Probleme mitzukommen. Egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Die umworbenen Quereinsteiger als Neulehrer sind keine wirkliche Alternative oder Hilfe. Ohne pädagogische Erfahrung werden sie schnell Opfer der Schüler. Digitalisierung ist an vielen Schulen immer noch ein Fremdwort. Es fehlen Geräte und Anbindung. Dieser Realitätscheck erschüttert mich.