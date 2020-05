In diesem Jahr ist am 8. Mai alles anders. Wegen Corona. Zum runden Jubiläum kein Staatsakt mit Staatsoberhäuptern der Siegermächte. Nur eine stille Kranzniederlegung an der Neuen Wache "Unter den Linden" und kurze Ansprache des Bundespräsidenten ohne Publikum. Im deutsch-russischen Museum in Karlshorst, wo die Kapitulationsurkunde unterschrieben wurde, stößt 23.15 Uhr niemand an auf den Frieden. Auch in Moskau einen Tag später keine waffenrasselnde Parade.

Ist es vielleicht ein Wink des Schicksals? Ohne die Rituale könnte man darüber nachdenken, was uns der 8. Mai noch bedeutet. War es ein "Tag der Befreiung", wie es schon in der DDR hieß, lange bevor ihn 1985 Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bundestag so nannte? Oder ist es nur der Tag der Niederlage der Wehrmacht gegenüber einer übermächtigen Streitmacht der Alliierten? Das rechtfertigte besonders für die Bundeswehr lange die Verehrung deutscher Wehrmachts-Heerführer als Helden, auch wenn dabei ihre Verbrechen einfach ausgeblendet wurden. Oder ist es einfach ein Tag der Trauer, über die Verluste von Menschenleben oder auch von Heimat?

Eine neue Schlussstrich-Debatte?