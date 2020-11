Wer sich umhört in der AfD, spürt, dass die Lust auf den Parteitag nicht allzu groß ist. Das hat sicherlich viele Gründe: Die Kleinstadt Kalkar, wo das Treffen stattfindet, liegt tief im Westen. Die Anreise ist für die meisten Delegierten lang und die Aussicht auf eine Veranstaltung unter strengen Hygiene-Auflagen wie der Maskenpflicht wenig rosig. Und dann ist da auch noch das Thema des Parteitages: Sozialpolitik. Damit quält sich die AfD seit Jahren. Absagen? Hörte sich für viele gar nicht schlecht an. Warum also das Ganze, in einer Zeit mit Rekord-Zahlen an Corona-Neuinfektionen? Weil die AfD zeigen will, dass sie es kann.

Wie ein trotziges Kind

In ihren Kolumnen "Unter der Lupe" analysiert und kommentiert MDR AKTUELL-Korrespondentin Sarah Frühauf das politische Geschehen. Bildrechte: MDR Die Partei ist manchmal wie ein trotziges Kind. Alle anderen Parteien haben ihre Parteitage entweder verschoben oder digital stattfinden lassen. Die Bürgermeisterin von Kalkar spricht mit Blick auf das Wochenende von Verantwortungslosigkeit. Die AfD widerspricht: auch in Corona-Zeiten müssten Veranstaltungen wie diese möglich sein. Das ist nicht nur rechtlich richtig, sondern auch das gute Recht einer Oppositionspartei. Auch in Zeiten der Pandemie braucht es kritische Stimmen. Allerdings gehört es auch zum guten Ton, sich dabei an die Regeln zu halten. Und wie Kinder manchmal sind, versuchen sie es immer wieder mit Grenzüberschreitungen.

AfD-Gäste stören im Bundestag

Zuletzt geschehen bei den Protesten gegen das Infektionsschutzgesetz Mitte November in Berlin. Nicht nur, dass sich einige AfD-ler ohne Abstand und Maske unter die sogenannten "Querdenker" mischten. Gäste einiger AfD-Abgeordneter im Bundestag entpuppten sich als rechte Störer, die Politiker bedrängten und beleidigten. Das ging zu weit, musste auch AfD-Fraktionschef Gauland Zähne knirschend zugeben. Die Fraktion strafte die beiden verantwortlichen Abgeordneten mit einem Redeverbot im Bundestag. Der Fraktionsausschluss wäre das bessere Signal nach außen, innerhalb der Partei aber schwer durchzusetzen gewesen. Denn den Partei-Spitzen ist bewusst, dass der kleinste Funke die AfD explodieren lassen könnte. Die Partei, die gern die ständige Widerrede gegen das System propagiert, ist in sich ein einziger Widerspruch.

Streitpunkt Corona-Politik

AfD-Chef Jörg Meuthen steht für einen gemäßigten Kurs. Bildrechte: dpa Beispiel Corona-Politik: Robby Schlund, Mediziner und Gesundheitspolitiker aus Thüringen stellte sich noch im Frühjahr öffentlich hinter den Kurs von Bundesgesundheitsminister Spahn. Nun lässt er sich mit Protestplakaten, die unter anderem den Virologen Drosten diffamieren, auf den Demos der "Querdenker" ablichten. Und nicht wenige Verschwörungstheoretiker in der Partei bestreiten, dass es das Virus überhaupt gibt. Klar, eine Art Findungsphase für eine junge Partei wie die AfD ist normal. Auch bei den Grünen und der Linken standen und stehen sich teilweise immer noch Extreme gegenüber. Sie schaffen es aber irgendwie immer auf einen gemeinsamen Nenner. Sei er noch so klein. Diese Rechnung geht in der AfD nicht mehr auf. Die Partei ist gespalten in Flügel- und Nicht-Flügel-Anhänger.

"Geflügel" musste Federn lassen

Das "Geflügel" wie Unterstützer von Partei-Chef Meuthen gern despektierlich sagen, gibt es eigentlich nicht mehr. Die inoffizielle Gruppierung hat sich offiziell aufgelöst. Und auch hier wieder ein Widerspruch, nicht nur sprachlich: Denn die Akteure des Flügels wie der Thüringer Landeschef Höcke, laut Verfassungsschutzbericht übrigens Rechtsextremist, sind natürlich noch da und vernetzt. Sie kämpfen um Einfluss und noch erbitterter gegen Meuthen. Der wiederum versucht, einen seiner Ansicht nach liberalen Kurs durchzusetzen. Tatsächlich musste der Flügel im Sommer Federn lassen, als Meuthen es schaffte, einen ihrer wichtigsten Vertreter, Brandenburgs Landeschef Kalbitz aus der Partei auszuschließen.

Zerstrittene Landesverbände

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke aus Thüringen. Bildrechte: dpa Mittlerweile sind zahlreiche Landesverbände heillos zerstritten. Einstige Parteifreunde gehen nicht mehr ans Telefon, wenn der jeweils andere anruft. Ein Parteiaustritt oder Partei-Ausschluss folgt dem nächsten. So die Gefechtslage, mit der die AfD in den Parteitag und in das nächste Superwahljahr geht. Nicht gerade die besten Voraussetzungen. Im nächsten Jahr wird in Sachsen-Anhalt und Thüringen gewählt. Mitregieren will die AfD bekanntlich ja nur, wenn sie auch selbst das Sagen hätte, also den Ministerpräsidenten stellen würde. Abgesehen natürlich davon, dass sie erst einmal einen Koalitionspartner finden müsste. Die Rolle der stärksten Opposition gefällt der AfD deswegen ganz gut. Aber auch diese Position will verteidigt werden.

Kalter Krieg in der Partei

In den vergangenen Wochen herrschte eine Art Kalter Krieg in der Partei. Die internen Konflikte wurden nicht mehr öffentlich ausgetragen werden, an dem Parteitagswochenende sollte es mal nur um Inhalte gehen. Denn die fehlen der AfD. Es reicht nicht mehr, nur gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin zu schießen. Der Plan, sich nun endlich mal ein sozialpolitisches Profil zu geben, ist nicht schlecht. Denn nach der Corona-Krise wird sich die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit mehr denn je stellen. Dann wird sich der Staat es sich nicht mehr leisten können, alle wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, wozu wahrscheinlich auch eine wachsende Arbeitslosigkeit gehört, finanziell abzufangen.

