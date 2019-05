In Saarbrücken ticken die Uhren anders. Wer dort Ministerpräsidentin ist, ist eine Art Königin. Der Hofstaat inklusive Opposition ist überschaubar, die Presselandschaft eher klein und man ist überall auf Du und Du.



Anders dagegen Berlin. Hier ist man selbst als CDU-Vorsitzende eine unter einigen Parteivorsitzenden. Hier ist manchmal nicht nur die Opposition gegen einen, sondern auch der eigene Koalitionspartner. Es gibt hunderte von Journalisten, die schon allein aus der Konkurrenz der Medien auf jeden Fehltritt lauern. Hat man dazu noch eine eigene Kanzlerin vor der Nase, ist man auch nur Kronprinzessin. Und das im Fall Annegret Kramp-Karrenbauer vielleicht auch nur auf Abruf.

Bruchlandung in Berlin

Davor war da auch schon der zweifelhafte Auftritt als Putzfrau in der saarländischen Fastnacht mit zwielichtigen Anspielungen. Manchmal sollte man als Politiker einfach vorausdenken. Würde AKK wirklich Kanzlerin werden, woran ich allerdings ernste Zweifel habe, werden wir diese Szene wieder hervorholen. Die deutsche Kanzlerin als Putzfrau verkleidet. Europa hat sicher lange nicht so gelacht. Ich würde mich dafür schämen. Jedenfalls habe ich weder Adenauer, Schmidt, Kohl, Schröder oder Merkel in solch alberner Aufmachung erlebt.

Verantwortlich für schlechtes Wahlergebnis

Laschet contra AKK

Kanzler wollen auch andere werden. Zum Beispiel Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er widersprach Kramp-Karrenbauer bei ihrer Ablehnung einer CO2-Steuer. Damit kann er sich nun als Vorkämpfer für den Klimaschutz darstellen.

Armin Laschet Bildrechte: dpa Laschet blockierte auch das Antwort-Video auf den Youtube-Auftritt von Rezo. Diese Nachricht, durchgestochen an die Presse, ließ Kramp-Karrenbauer geradezu hilflos wirken. Und Laschet hat die größte Hausmacht hinter sich, den größten CDU-Landesverband. Im Vergleich dazu wirkt Kramp-Karrenbauers Hausmacht im Saarland wie ein Ortsverband.



In Ostdeutschland ist man wenig erfreut über die Blockade der Grundrente durch die CDU-Führung, weil gerade hier viele durch die gebrochenen Erwerbsbiografien davon profitieren würden. Gehen die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen verloren, wird das auch bei Kramp-Karrenbauer abgeladen. Zudem fehlt der Parteizentrale in Berlin weiter eine Strategie im Umgang mit der AfD. Da gibt es nur das Prinzip Hoffnung. Es möge nicht so schlimm kommen, dass eine Debatte über Koalitionen mit der AfD entsteht.

Kein Beistand von Merkel

Und dann ist da noch die Kanzlerin. Angela Merkel sucht immer mehr den größten Abstand zum Konrad-Adenauer-Haus und der Chefin dort. Merkel regiert nicht mehr. Sie präsidiert. Merkel hat Kramp-Karrenbauer ausgesucht, weil sie jemanden neben sich haben wollte, der ihrem Glanz nicht schadet. Und so lässt sie ihre Nachfolgerin als Parteivorsitzende nun auch im Regen stehen.

Das Wahlergebnis wird nicht Merkel, sondern AKK angelastet. Bildrechte: dpa Nur mit Verspätung und auf Nachfrage ein kurzes Wort nach dem Wahlsonntag, aber kein wirklicher Beistand. Merkel hat auch keinen Platz für ihre Nachfolgerin als CDU-Vorsitzende in der Bundesregierung. Und Kramp-Karrenbauer so keine Fläche für eine Profilierung. Auch das erinnert an vergangene Zeiten. Helmut Kohl hatte Wolfgang Schäuble schon zu seinem Nachfolger als Kanzlerkandidat ausgerufen und war dann 1998 doch wieder selbst angetreten. Ich würde nicht die Möglichkeit ausschließen, dass sich auch Merkel nun für unersetzlich hält und dann ihre Entscheidung, nicht wieder anzutreten, gern umkehren würde. Ein gutes Argument: Nur 38 Prozent der eigenen CDU-Anhänger wollen AKK als Kanzlerin. Kein guter Wert.