Für Politiker scheint es fast unerträglich zu sein, aus dem Scheinwerferlicht zu verschwinden. Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble wird in diesem Jahr 76. Der neue Innenminister Horst Seehofer geht auf die 68 zu. Merkel ist mit bald 64 fast noch eine Juniorin. Klar ist, unsere Gesellschaft wird älter. Bei der Bundestagswahl 2017 waren 36 Prozent der Wählerschaft über 60. Das ist eine politische Macht an den Urnen. Aber müssen Kanzler oder Ministerpräsidenten im Rentenalter sein?

Alle drei genannten – Merkel, Seehofer und Schäuble – unterliegen dem Fehlglauben, unersetzlich zu sein. Dieser Glaube trieb Merkel an, nach der gescheiterten Regierungsbildung von Union, FDP und Grünen nicht einfach hinzuwerfen, sondern noch die dritte Große Koalition ihrer Amtszeit zustande zu bringen. Seehofer will als Bundesinnenminister in die Rolle des harten Law-and-Order-Manns schlüpfen, um seiner Partei die Macht in Bayern zu sichern. Schäuble sieht sich als Hüter der Parlamentarischen Demokratie. Gern wird dieser Fehlglaube positiv von Politikern mit Verantwortungsbewusstsein übersetzt.